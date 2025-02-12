АЗС отменят текущие цены на бензин: украинцам рассказали, к чему готовиться

В ближайшее время украинские АЗС могут начать снижать цены на бензин А-95. По прогнозам, в конце февраля-начале марта стоимость ресурса упадет на около 50 коп./л. В то же время, 12 февраля АЗС продают бензин в среднем по 56,87 грн/л. Что на 1 коп. ниже, чем днем ранее.

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О грядущем снижении цен говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что сети будут охотиться на водителей, которые не пользуются автотранспортом зимой, "но активно начинают ездить с первыми потеплениями".

"Есть предпосылки для снижения розничных цен на бензин на 50 коп./л. ....Сети постараются перетащить к себе водителей снижая цены на стелах и такого снижения стоит ожидать ближе к марту", – говорится в сообщении.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 12 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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