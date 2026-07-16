Украинцам пытались продать опасные дыни с содержанием нитратов: обнаружили сразу 500 кг

В Украине обнаружили опасные дыни — в бахчевых культурах содержание нитратов превышало норму вдвое. Овощи были изъяты на одном из агропродовольственных рынков в Тернополе ещё до того, как они попали на прилавки.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Обнаружить крупную партию (500 кг) опасных дынь удалось после лабораторной ветеринарно-санитарной экспертизы, проведенной 11 июля 2026 года.

Детали лабораторного исследования

Партия дынь поступила в Тернополь из Одесской области (город Измаил).

В продукции обнаружили существенное превышение допустимого содержания нитратов.

Лабораторное исследование показало содержание нитратов на уровне 184,4 мг/кг, тогда как максимально допустимая норма составляет всего 90 мг/кг.

Результаты проверки

Всю партию опасной продукции весом 500 кг оперативно изъяли и не допустили к реализации. Благодаря этому дыни с чрезмерным содержанием нитратов не попали к конечным потребителям.

"Это не случайность, а повседневная работа лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы. Ежедневно они проверяют продукцию, поступающую на агропродовольственные рынки, чтобы своевременно выявлять опасные пищевые продукты и не допустить их продажи", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Эксперты советуют украинцам покупать продукты исключительно в официальных местах торговли, поскольку именно там товар проходит обязательный и тщательный лабораторный контроль.

Нитраты, плесень и переклеенные наклейки: какие продукты продают украинцам

Вопросы по поводу качества продуктов возникают как в супермаркетах, так и на рынках Киева. Проведенные проверки с участием председателя Союза потребителей Украины Максима Несмянова выявили системные нарушения:

продажа картофеля с превышением содержания соланина (зеленые участки);

превышением содержания соланина (зеленые участки); клубнику и салат-латук с превышением нормы содержания нитратов;

салат-латук с превышением нормы содержания нитратов; малину , покрытую серой плесенью;

, покрытую серой плесенью; нарезанные арбузы без холодильного оборудования и с переклеенными наклейками;

холодильного оборудования и с переклеенными наклейками; использование весов, настроенных на обвес ("стартовый" вес на пустых весах уже показывал +20 граммов).

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