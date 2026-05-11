Украинцы покупают фальсификат в супермаркетах: какие сосиски оказались подделкой
В продуктовых магазинах Украины, в том числе и в крупных сетевых супермаркетах, продают сосиски, качество которых не соответствует заявленному производителем. При этом отдельные производители кладут белка больше, чем декларируют, тогда как другие – наоборот, не дотягивают до собственных же обещаний на упаковке.
Об этом на своем YouTube-канале заявил директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Чтобы доказать это, эксперт закупил сосиски нескольких крупных производителей в разных торговых сетях и направил их на анализ в государственную лабораторию: их проверяли на наличие мяса механической обвалки (перемолотых костей, которые являются признаком дешевой продукции).
Сосиски "Детские"
- Производитель – "Ятрань".
- Цена – 160 грн (за упаковку 395 г).
- Место продажи: Novus.
Лучший результат среди всех проверенных образцов. Производитель заявляет не менее 12 г белка на 100 г — лаборатория подтвердила 12,19 г, то есть даже больше задекларированного. Мяса механической обвалки не обнаружено. Несмиянов рекомендует этот продукт и ставит его на первое место в собственном рейтинге качества.
Сосиски "Детские Премиум"
- Производитель – "Салтовский мясокомбинат".
- Цена – 115 грн (за упаковку 300 г).
- Место продажи: "Эпицентр".
Производитель заявляет не менее 12 г белка – лаборатория обнаружила 12,13 г. Зато мяса механической обвалки не обнаружено. По соотношению цены и качества уступает "Ятрани", однако также превышает задекларированные показатели, поэтому занимает второе место в рейтинге.
Сосиски "Хит продукт"
- Производитель – "Салтовский мясокомбинат".
- Цена – 91 грн (за упаковку 300 г).
- Место продажи: Welmart
Производитель заявляет не менее 11 г белка – лаборатория подтвердила 11,38 г и без мяса механической обвалки. Эти сосиски являются самыми доступными по цене среди качественных образцов и занимают третье место.
Сосиски "Нямские"
- Производитель – "Глобино".
- Цена – 379 грн/кг (акционная – 67 грн за упаковку 500 г).
- Место продажи: "Ашан".
Несмотря на то, что производитель заявляет 11 г белка, лаборатория зафиксировала 11,31 г. Мясо механического обрушения не обнаружено. Несмотря на то, что товар занимает шестое место в рейтинге, во время распродаж его можно приобрести почти втрое дешевле – при таких условиях Несмиянов рекомендует его к покупке.
Сосиски "Карапуз"
- Производитель – "Алан".
- Цена – 134 грн (за упаковку 240 г).
- Место продажи: "Сильпо".
Из заявленных производителем 12 г белка лаборатория обнаружила лишь 11,44 г. То есть в отличие от большинства проверенных производителей, этот декларирует больше, чем кладет фактически. Мяса механической обвалки не обнаружено. Учитывая несоответствие показателей и относительно высокую цену – в нижней части рейтинга.
Сосиски "Ашан Детские"
- Производитель – "Алан".
- Цена – 182 грн (за упаковку 500 г).
- Место продажи: "Ашан".
Лаборатория зафиксировала лишь 11,06 г из 12 г белка, которые заявляет производитель. Продукт недешевый, однако не соответствует задекларированным показателям. Занимает последнее место в рейтинге.
Впрочем, блогер отметил, что никаких серьезных нарушений вроде использования мяса механической обвалки среди крупных производителей не обнаружил. В то же время он признал, что проверка была неполной: образцы не тестировались на содержание сои, крахмала и происхождения белка (животного или растительного).
