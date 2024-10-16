Украинцам продавали "паленый" алкоголь: где был риск купить поддельные водку и коньяк

Бюро экономической безопасности (БЭБ) пресекло незаконную деятельность подпольного производства алкогольных напитков в Виннице. Там под видом водки и коньяка продавали смесь воды и спирта.

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Об этом сообщили в самом Бюро. Там отметили: производили спиртное в нежилых помещениях.

"В ходе обыска по двум адресам изготовления и реализации незаконной продукции изъято 500 л спирта, более 1,5 тыс. литров готовой смеси, продававшейся разлитой в 10-литровые PET-пакеты. А также приборы для изготовления фальсификата", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, сотрудники БЭБ также изъяли около 4 тыс. пачек сигарет под известными отечественными и зарубежными брендами. При этом на них не было марок акцизного налога.

Также в Украине подделывают автомобильное топливо – в частности, бензин. Ранее незаконную разоблачили на Львовщине. Реализовывали же "бодягу" злоумышленники через сеть подконтрольных АЗС. Как рассказали в БЭБ:

обнаружено было более 22 тыс. литров бензина сомнительного качества;

организовал производство фальсификата директор двух предприятий в Стрыйском районе;

готовое топливо продавали через подконтрольные АЗС.

"Экспертиза показала, что топливо не соответствует стандартам. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же детективы БЭБ разоблачили подпольное производство алкоголя в Волынской области. Свою продукцию делки продавали по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов.

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