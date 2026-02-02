Украинцам придется заплатить налог за "роскошь": какие авто попали в список в 2026 году
В 2026 году "налог на роскошь" в размере 25 тыс. грн будут платить владельцы легковых авто в возрасте до пяти лет и стоимостью более 3,24 млн грн. В список вошли более 20 марок, в том числе Tesla, Toyota и Volvo, а перечень может дополняться в течение года.
Об этом стало известно из перечня, который опубликовало министерство экономики Украины. Объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, которые одновременно соответствуют двум критериям, определенным Налоговым кодексом Украины:
- с года выпуска автомобиля прошло не более пяти лет включительно;
- среднерыночная стоимость авто превышает 375 минимальных заработных плат, установленных по состоянию на 1 января налогового года.
В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн, соответственно порог стоимости авто – 3 242 625 грн, или примерно 75 тысяч долларов США. Для сравнения, в 2025 году этот показатель был ниже и стартовал от 3 млн грн.
Какие бренды вошли в перечень
В 2026 году под "налог на роскошь" попали модели более чем 20 марок автомобилей. Среди них, в частности:
- Aston Martin;
- Audi;
- Bentley;
- BMW;
- Ferrari;
- Mercedes-Benz;
- Ineos;
- Land Rover;
- Lexus;
- Lamborghini; Lamborghini;
- Maserati;
- Porsche;
- Rolls-Royce.
В целом речь идет о премиальных и люксовых автомобилях, которые по своим характеристикам и рыночной стоимости превышают установленный законом порог. По сравнению с перечнем 2025 года, список в этом году был расширен. В него впервые вошли или вернулись следующие модели:
- Tesla Model S Plaid и Tesla Model X Long Range (в зависимости от года выпуска);
- Tesla Roadster (в возрасте до 5 лет);
- Toyota Sequoia;
- Toyota Tundra (2-3 года с момента выпуска);
- Volvo XC90 (до одного года).
Таким образом, под налогообложение попали не только классические люксовые бренды, но и отдельные электромобили и большие внедорожники премиум-сегмента. Плательщиками транспортного налога являются как физические, так и юридические лица, включая нерезидентов, если они имеют зарегистрированные в Украине легковые автомобили, соответствующие критериям налогообложения.
Размер налога является фиксированным и составляет 25 000 грн в год за каждый автомобиль, независимо от его конкретной цены или комплектации, если авто превышает установленный порог. Порядок уплаты налога зависит от статуса владельца:
- физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления-решения;
- юридические лица уплачивают налог авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего после отчетного квартала, с отражением в годовой налоговой декларации.
Среднерыночную стоимость автомобилей определяет именно Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины. При расчете учитываются:
- марка и модель авто;
- год выпуска;
- объем цилиндров двигателя;
- тип горючего.
Ежегодно до 1 февраля Минэкономики обязано обнародовать актуальный перечень таких автомобилей на своем официальном сайте. В то же время в течение года список может быть дополнен по обращению Государственной налоговой службы.
Эксперты советуют владельцам премиальных автомобилей проверять, входит ли их модель в обнародованный список, ведь именно включение в перечень является основанием для начисления транспортного налога. В то же время сам факт высокой цены авто не всегда означает автоматическую обязанность уплаты – ключевую роль играют год выпуска и официально определенная среднерыночная стоимость.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, резкий рост тарифов на зарядку электромобилей в Украине может подтолкнуть владельцев таких авто к мыслям о его продаже из-за неэкономичности. Впрочем эксперты советуют повременить с этим – из-за рисков для цен, инфраструктуры и перепродажи авто рынок входит в период турбулентности.
