Украинцам придется заплатить налог за "роскошь": какие авто попали в список в 2026 году

В 2026 году "налог на роскошь" в размере 25 тыс. грн будут платить владельцы легковых авто в возрасте до пяти лет и стоимостью более 3,24 млн грн. В список вошли более 20 марок, в том числе Tesla, Toyota и Volvo, а перечень может дополняться в течение года.

Об этом стало известно из перечня, который опубликовало министерство экономики Украины. Объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, которые одновременно соответствуют двум критериям, определенным Налоговым кодексом Украины:

с года выпуска автомобиля прошло не более пяти лет включительно;

среднерыночная стоимость авто превышает 375 минимальных заработных плат, установленных по состоянию на 1 января налогового года.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн, соответственно порог стоимости авто – 3 242 625 грн, или примерно 75 тысяч долларов США. Для сравнения, в 2025 году этот показатель был ниже и стартовал от 3 млн грн.

Какие бренды вошли в перечень

В 2026 году под "налог на роскошь" попали модели более чем 20 марок автомобилей. Среди них, в частности:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Ferrari;

Mercedes-Benz;

Ineos;

Land Rover;

Lexus;

Lamborghini; Lamborghini;

Maserati;

Porsche;

Rolls-Royce.

В целом речь идет о премиальных и люксовых автомобилях, которые по своим характеристикам и рыночной стоимости превышают установленный законом порог. По сравнению с перечнем 2025 года, список в этом году был расширен. В него впервые вошли или вернулись следующие модели:

Tesla Model S Plaid и Tesla Model X Long Range (в зависимости от года выпуска);

и (в зависимости от года выпуска); Tesla Roadster (в возрасте до 5 лет);

(в возрасте до 5 лет); Toyota Sequoia ;

; Toyota Tundra (2-3 года с момента выпуска);

(2-3 года с момента выпуска); Volvo XC90 (до одного года).

Таким образом, под налогообложение попали не только классические люксовые бренды, но и отдельные электромобили и большие внедорожники премиум-сегмента. Плательщиками транспортного налога являются как физические, так и юридические лица, включая нерезидентов, если они имеют зарегистрированные в Украине легковые автомобили, соответствующие критериям налогообложения.

Размер налога является фиксированным и составляет 25 000 грн в год за каждый автомобиль, независимо от его конкретной цены или комплектации, если авто превышает установленный порог. Порядок уплаты налога зависит от статуса владельца:

физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления-решения;

должны уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления-решения; юридические лица уплачивают налог авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего после отчетного квартала, с отражением в годовой налоговой декларации.

Среднерыночную стоимость автомобилей определяет именно Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины. При расчете учитываются:

марка и модель авто;

год выпуска;

объем цилиндров двигателя;

тип горючего.

Ежегодно до 1 февраля Минэкономики обязано обнародовать актуальный перечень таких автомобилей на своем официальном сайте. В то же время в течение года список может быть дополнен по обращению Государственной налоговой службы.

Эксперты советуют владельцам премиальных автомобилей проверять, входит ли их модель в обнародованный список, ведь именно включение в перечень является основанием для начисления транспортного налога. В то же время сам факт высокой цены авто не всегда означает автоматическую обязанность уплаты – ключевую роль играют год выпуска и официально определенная среднерыночная стоимость.

