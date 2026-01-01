Украинцам повысили налог на недвижимость: сколько придется платить в 2026-м

Украинцы в 2026-м заплатят за свою недвижимость больше. Ставку налога не изменили, однако его размер "привязан" к минималке, поэтому он увеличится с 106,5 до 120 грн за квадратный метр.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Платить надо за квартиры, дома, площадь которых больше "нормы". "Норма" – не менее 60 кв.м квартиры и (или) 120 кв.м дома на человека. Если есть и квартира, и дом – 180 кв.м. Налог за недвижимость платят не все украинцы, а только те, кто владеет относительно большими площадями. Средства платят в местный бюджет, поэтому советы имеют полномочия влиять на его размер.

Налоговый кодекс описывает лишь минимальные ставки. "Норма" на квартиру не может быть менее 60 кв.м, а на дом – 120 кв.м. В то же время ставка налога не может быть более 1,5% минималки.

Местные власти имеют право уменьшить ставку или увеличить "норму жилья". То есть имеет возможность улучшить условия, но ухудшить их и сделать жестче – нельзя. В большинстве городов, согласно анализу OBOZ.UA, не меняли ни норму по площади, ни ставку налога.

Однако есть и исключения. Например, во Львове ставка налога составляет 1% минималки – это 80 грн за квадратный метр. Важно отметить, что платить надо только за "лишние" квадраты, то есть разницу между нормой потребления и фактической площадью.

"Ставка налога по Львову составляет один процент от размера минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января 2025 года (8 000,00 гривен) и равна 80 гривен за 1 квадратный метр избыточной площади (для сравнения – в 2024 году уплата составляла 71 гривну за один квадратный метр избыточной площади)", – говорится в сообщении Главного управления ГНС во Львовской области.

Например, если площадь вашей квартиры – 100 кв.м, то заплатить надо за "лишние" 40 кв.м. В 2026-м для тех населенных пунктов, где ставка составляет 1,5% минималки, за такую площадь придется заплатить 4800 грн. Во Львове за такую площадь надо будет заплатить всего 3200 грн.

