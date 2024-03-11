Украинцам перепишут зарплаты: в НБУ рассказали, чего ожидать от работодателей

Работодатели повысят своим работникам зарплаты – причем не только номинально, но и реально. Т.е. покупательная способность украинцев вырастет. Причина – рост конкуренции среди работодателей за квалифицированных специалистов.

Об этом сообщили в Национальном банке. Там отметили: бизнес уже запустил процесс повышение оплаты труда своих сотрудников. В частности, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%.

При этом подчеркивается: процесс повышения оплаты труда продолжится и в будущем. А вместе с ним будет сокращаться и безработица.

"Число вакансий растет. Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда. Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно", – объяснили в НБУ.

Результатом этого, как отмечается, стало увеличение спроса на квалифицированных работников. И этот спрос будет только увеличиваться.

"НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться", – констатировали в Национальном банке.

Кто получает больше всего

В целом же за 2023 год средняя зарплата в Украине составила 17 442 грн, что на 2 595 грн (или 17,5%) выше, чем в 2022-м. Больше всего же в прошлом году получали специалисты сферы "информация и телекоммуникации" – в среднем 37 946 грн.

Согласно данным Госстата, в топ самых прибыльный отраслей также вошла финансовая и страховая деятельность – средние 34 393 грн. А кроме того:

авиационный транспорт – 31 391 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 23 413 грн;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 23 395 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 10 990 грн. А также:

деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 345 грн;

почтовая и курьерская деятельность – 11 830 грн;

временное размещение и организация питания – 12 300 грн;

образование – 12 439 грн.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: данные Госстата зафиксировали только номинальные зарплаты – т.е., количество денег, выраженное в цифрах. Реальные же зарплаты – с учетом инфляции – намного ниже.

"В реальном измерении средняя зарплата за 2023 год остается на 8,3% меньше, чем до полномасштабной войны в 2021 году. В долларовом эквиваленте (по официальному среднему курсу) средняя зарплата была на 7,1% меньше (514 долларов и 477 долларов соответственно в 2021 и 2023 гг.)", – рассказал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии. В основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!