Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: в каких компаниях грядут сокращения

В ближайшее время рынок труда Украины не будет испытывать значительных потрясений – не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, отдельные компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И здесь ситуация негативная: увольнять работников в них собираются намного чаще, чем нанимать новых.

Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка. Так, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 76%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 19%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Сфера торговли стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся – 6% против 5%. Впрочем, как и в других отраслях, подавляющее большинство компаний сектора не намерено менять количество своих работников – таких 89%.

Работодатели перепишут украинцам зарплаты

В то же время, Нацбанк прогнозирует рост зарплат в Украине – причем не только номинальных, но и реальных. Т.е. покупательная способность украинцев вырастет.

Причиной этого процесса в регуляторе называют рост конкуренции среди работодателей за квалифицированных специалистов. При этом там отмечают: бизнес уже запустил процесс повышение оплаты труда своих сотрудников.

"Многие компании проводят не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное – то есть выше уровня инфляции. По оценкам НБУ, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%", – рассказали в регуляторе.

В то же время, отмечается, что процесс повышение зарплат продолжится и в будущем. При этом его будет сопровождать понижение безработицы.

"Число вакансий растет. Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда. Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно", – объяснили в НБУ.

Результатом этого, как отмечается, стало увеличение спроса на квалифицированных работников. И этот спрос будет только увеличиваться.

"НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться", – констатировали в Национальном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, самая высокая конкуренция за рабочие места в Украине зафиксирована в сфере "строительство/облицовочные работы", где на 1 вакансию приходится в среднем 60 отзывов. Платить таким специалистам готовы в среднем 26 858 грн.

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