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Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: в каких компаниях грядут сокращения

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

В ближайшее время рынок труда Украины не будет испытывать значительных потрясений – не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, отдельные компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И здесь ситуация негативная: увольнять работников в них собираются намного чаще, чем нанимать новых.

Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка. Так, среди предприятий сферы услуг:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;
  • нанимать новых – 9%;
  • проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы услуг будут оставлять текущее количество сотрудников 79% компаний

Среди предприятий сферы промышленности:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;
  • нанимать новых – 8%;
  • проводить увольнения – 15%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы промышленности нанимать новых людей будет лишь 8% компаний

Среди строительных предприятий:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 76%;
  • нанимать новых – 5%;
  • проводить увольнения – 19%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди строительных предприятий увольнять людей будут чаще, чем нанимать новых

Сфера торговли стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся – 6% против 5%. Впрочем, как и в других отраслях, подавляющее большинство компаний сектора не намерено менять количество своих работников – таких 89%.

Сфера торговли стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся

Работодатели перепишут украинцам зарплаты

В то же время, Нацбанк прогнозирует рост зарплат в Украине – причем не только номинальных, но и реальных. Т.е. покупательная способность украинцев вырастет.

Причиной этого процесса в регуляторе называют рост конкуренции среди работодателей за квалифицированных специалистов. При этом там отмечают: бизнес уже запустил процесс повышение оплаты труда своих сотрудников.

"Многие компании проводят не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное – то есть выше уровня инфляции. По оценкам НБУ, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%", – рассказали в регуляторе.

В Украине ожидается снижение безработицы

В то же время, отмечается, что процесс повышение зарплат продолжится и в будущем. При этом его будет сопровождать понижение безработицы.

"Число вакансий растет. Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда. Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно", – объяснили в НБУ.

Результатом этого, как отмечается, стало увеличение спроса на квалифицированных работников. И этот спрос будет только увеличиваться.

"НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться", – констатировали в Национальном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, самая высокая конкуренция за рабочие места в Украине зафиксирована в сфере "строительство/облицовочные работы", где на 1 вакансию приходится в среднем 60 отзывов. Платить таким специалистам готовы в среднем 26 858 грн.

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