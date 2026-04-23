Украинцам переписали цены на аренду домов: сколько теперь стоит снять жилье

За год цены на аренду домов в Украине резко изменились, наибольший рост зафиксирован в Запорожье (+87%), тогда как в прифронтовых городах они снижаются из-за ситуации с безопасностью. Самым дорогим городом остается Киев, где аренда дома уже превышает 110 000 грн в месяц.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Абсолютным лидером по темпам подорожания стало Запорожье. Здесь аренда частного дома за год выросла сразу на 87% – с 8 000 грн до 15 000 грн. Существенный рост также зафиксирован в других городах:

Черкассы, Луцк и Николаев – +50% (с 10 000 грн до 15 000 грн);

Тернополь – +48% (до 26 498 грн);

Винница – +45% (до 16 000 грн);

Ужгород – +45% (до более 54 000 грн).

Самые высокие цены традиционно остаются в Киеве. По состоянию на март 2026 года медианная стоимость аренды частного дома здесь составляет почти 112 000 грн в месяц.

В то же время темпы роста в столице были более умеренными, около 22% в год. Аналогичная ситуация и во Львове, где цены поднялись до примерно 43 000 грн. Среди других городов с умеренной динамикой:

Ивано-Франковск – +34%;

Кропивницкий – +19%;

Житомир – +10%;

Одесса – +6%;

Полтава – +5%.

Не во всех городах рынок движется вверх. В ряде областных центров цены остались стабильными:

Днепр – 16 000 грн;

Хмельницкий – 10 000 грн;

Черновцы – 33 000 грн.

В то же время в некоторых городах зафиксировано существенное снижение, в Ровно падение на 34%, Херсоне на -25% и в Сумах – -22%. По словам экспертов, главная причина – изменение поведения арендаторов. После сложных периодов с перебоями электроснабжения украинцы все чаще выбирают частные дома из-за автономности.

Речь идет о возможности установить генератор или солнечные панели, автономное отопление и собственное водоснабжение. Снижение стоимости аренды наблюдается преимущественно в прифронтовых регионах.

В таких городах, как Херсон, Сумы или Чернигов, спрос существенно меньше из-за ситуации с безопасностью. Кроме того, там наблюдается меньший приток внутренне перемещенных лиц, что непосредственно влияет на рынок и снижает цены.

Рынок аренды домов в Украине становится более динамичным и неоднородным. В относительно безопасных регионах спрос и цены стремительно растут, тогда как в прифронтовых городах – наоборот падают.

