В Украине прикрыли "серую схему" застройки: что изменится и почему жилье может подорожать

В Украине недавно закрыли схему, которая позволяла строить таунхаусы под видом частных домов, поэтому предложение дешевой загородной недвижимости сократится. Цены на коттеджи и дуплексы вскоре вырастут минимум на 10%, но рынок станет более легальным, контролируемым и качественным для покупателей.

Видео дня

Об этом профильные эксперты рассказали в комментарии "Минфину". Речь идет о постановлении №305, которое четко разделило индивидуальное строительство и коммерческие проекты малоэтажной застройки.

Ранее застройщики часто оформляли многосекционные объекты как "частные дома", это позволяло избегать градостроительных условий, экспертиз и части разрешительных процедур. Фактически под такую схему могли попадать таунхаусы или даже небольшие комплексы, которые потом продавались по секциям или квартирам.

Как следствие, покупатели получали более низкую цену, но часто компромиссное качество и юридические риски. Теперь упрощенная процедура осталась только для индивидуальных домов:

до 2 этажей;

до 500 м²;

а во время военного положения до 200 м² по упрощенному согласованию.

В то же время таунхаусы, дуплексы и блокированные дома исключили из упрощенного режима. Для них теперь обязательны градостроительные условия и полноценная процедура согласования, это означает более длинный цикл запуска проектов. По словам столичного риелтора и юриста Ирины Луханиной, государство фактически ликвидировало популярную лазейку.

"Раньше можно было формально заявлять, что ты строишь частное жилье, а фактически реализовывать полноценный девелоперский проект. Теперь так не получится, придется проходить полную градостроительную процедуру. Часть мелких застройщиков просто не выдержит новых условий", – объясняет она. По ее словам, это уменьшит количество дешевых предложений на рынке, но в то же время повысит качество и предсказуемость застройки.

В частности, руководитель одного из агентств недвижимости Андрей Романов добавляет, что рынок уже испытывает давление спроса. "Спрос на загородное жилье растет, а предложение сокращается. Часть продавцов даже снимает объекты с продажи, ожидая дальнейшего подорожания, это уже подтолкнуло цены вверх на 7-12%", – отмечает он. Новые правила автоматически увеличивают себестоимость строительства:

более сложные согласования;

более дорогие проекты;

больше ответственности для архитекторов;

выход мелких игроков с рынка.

По словам Луханиной, это напрямую повлияет на конечную стоимость. "За легальность и контроль всегда платит покупатель. Поэтому минимальный рост цен в пригороде – это около 10%", – говорит она.

Ранее схема позволяла строить условно "дешевые" объекты за счет упрощенных процедур. Теперь этот сегмент фактически исчезает. По словам Романова, это может временно сократить предложение. "Многие небольшие застройщики просто не потянут новые требования, это уменьшит количество бюджетных вариантов и усилит дефицит", – объясняет эксперт.

Эксперты прогнозируют, что малоэтажная застройка постепенно станет более профессиональной. Вместо хаотичных проектов будет больше системных комплексов с планированием, инфраструктурой и контролем качества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам не готовят новых штрафов или усиленных проверок за сдачу жилья в аренду, ведь в Верховной Раде Украины таких инициатив пока нет. Зато гражданам планируют уменьшить налоговую нагрузку, чтобы сделать официальную аренду более выгодной и постепенно вывести рынок из тени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!