Украинцам переписали правила по льготным кредитам на жилье: что изменилось

10 сентября 2025 года в Украине изменились правила ипотеки для ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Отныне государство компенсирует часть первого взноса и ежемесячных платежей по программе еОселя. Отмечается, что это позволит переселенцам приобрести жилье до 2 млн грн и поддерживает развитие первичного рынка недвижимости.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Впервые введена адресная финансовая поддержка, которая предусматривает компенсацию части первого взноса и ежемесячных платежей по ипотечным кредитам, а также расширение источников финансирования – в частности за счет международной помощи и средств местных бюджетов.

Кто сможет воспользоваться программой

Поддержка будет предоставляться тем, кто имеет официальный статус ВПЛ или зарегистрирован на прифронтовой территории, не имеет собственного жилья на подконтрольной Украине территории и не отчуждал недвижимость в течение последних 36 месяцев. Исключением являются случаи, когда предыдущее жилье находится на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий.

После урегулирования механизма взаимодействия между Пенсионным фондом Украины и банками-партнерами программы, компенсация по программе еОселя станет доступной в течение нескольких дней. Программа предусматривает:

компенсацию 70% первого взноса , но не более 30% стоимости жилья;

компенсацію 70% ежемесячного платежа в течение первого года , но не более 150 тыс. грн общего годового платежа;

компенсацію до 40 тыс. грн сопутствующих расходов (комиссии, сборы, страхование);

максимальную стоимость жилья до 2 млн грн.

Требования к возрасту жилья также введены. В частности для ВПО – не старше 20 лет, а вот для жителей прифронтовых территорий действуют действующие правила программы, не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, также не старше 3 лет для жилья за пределами этих областей.

Как будет работать программа: пошаговый алгоритм

подача заявки через приложение Дія;

получение положительного решения от банков-участников программы;

выбор банка-партнера, согласование встречи и подача документов непосредственно в банк вместе с заявлением на компенсацию;

банк направляет заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

ПФУ проверяет данные заявителя и подтверждает соответствие требованиям постановления;

после подтверждения ПФУ гражданин получает компенсацию.

Львиная доля кредитов выдается на покупку жилья на первичном рынке, что непосредственно поддерживает строительные компании, создает рабочие места и привлекает инвестиции. В частности, программа также стимулирует развитие ипотечного кредитования в Украине и способствует эффективному взаимодействию между государством, коммерческими банками и девелоперами.

"Прежде всего это возможность для тысяч украинских семей вернуть ощущение стабильности и безопасности. Для многих внутренне перемещенных лиц это не просто финансовая поддержка, а символ того, что государство о них заботится и помогает вернуться к нормальной жизни", – отметил вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сейчас самые дешевые предложения жилья зафиксированы на востоке и юге Украины, тогда как в Киеве и на западе страны квартиры остаются самыми дорогими. Эксперты советуют покупать сейчас, ведь после войны цены на недвижимость могут вырасти минимум на 30-40%.

