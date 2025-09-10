Цены после войны могут вырасти на 30%: украинцам рассказали, стоит ли инвестировать в недвижимость

Сейчас самые дешевые предложения жилья зафиксированы на востоке и юге Украины, тогда как в Киеве и на западе страны квартиры остаются самыми дорогими. Эксперты советуют покупать сейчас, ведь после войны цены на недвижимость могут вырасти минимум на 30-40%.

Об этом рассказал соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии СМИ. По его словам, Киев станет первым городом, где после завершения боевых действий начнет активно расти цена квадратного метра.

До войны стоимость столичного жилья часто превышала цены в некоторых европейских столицах. После начала вторжения рынок резко упал, но уже сейчас есть признаки восстановления. "В Киеве рынок замер не из-за отсутствия денег у покупателей, а из-за ожидания стабильности. Как только ситуация выровняется, спрос резко возрастет, и Киев станет номером один", – отметил эксперт.

Похожая ситуация наблюдается и в Одессе: спрос есть, но строительство многих комплексов приостановлено. Шульга привел пример собственного объекта – дома со стеклянным фасадом, где застройщик отказался продолжать строительство из-за риска обстрелов.

В западных регионах рынок развивается наиболее динамично. В одном только Ужгороде за последний месяц стартовало строительство пяти крупных комплексов – от 370 до 700 квартир в каждом. Цены стартуют от 900-1100 долларов за квадратный метр.

Львов же остается лидером по количеству сделок и обороту средств. Здесь квартиры покупают преимущественно жители области и соседних регионов, тогда как переселенцы и иногородние в основном арендуют жилье.

В то же время эксперт отмечает, что львовские цены значительно завышены. Однокомнатная квартира в центре города стоит около 100 тысяч долларов, тогда как за эти деньги в Одессе можно приобрести просторную "двушку" или даже трехкомнатную квартиру в центре.

В результате многие покупатели отказываются от приобретения жилья в пользу аренды. Особенно это касается крупных городов — Киева, Одессы и Львова, где арендные цены выросли из-за внутренней миграции и возвращения украинцев из Европы. "Люди не спешат покупать, потому что боятся потерять деньги. Есть тенденция переселяться за город ради безопасности", – объясняет Шульга.

По его словам, до войны рынок недвижимости имел четкую сезонность: летом и после праздников спрос падал, застройщики предлагали скидки и акции. Осень традиционно была "горячим сезоном". Сейчас же цены и активность относительно равны в течение года, а акций от застройщиков почти не наблюдается.

Наиболее доступное жилье во время войны можно найти в крупных городах Востока и Центра – в Харькове, Днепре, Запорожье, Николаеве, а также в Черкассах, Полтаве и Чернигове. В Киеве и Одессе цены тоже остаются относительно привлекательными, хотя риски значительны.

На западе же ситуация противоположная: в Луцке, Ровно, Тернополе и Черновцах можно найти "адекватные" варианты, но в Ужгороде, Ивано-Франковске и особенно во Львове жилье считается переоцененным. Впрочем, после завершения войны и евроинтеграции цены на западе могут вырасти на 50-70%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на востоке Украины на прифронтовых территориях формируются искусственно завышенные цены на аренду жилья. Спрос военных и других категорий населения поддерживает активный теневой рынок. В частности, стоимость может достигать киевских показателей, несмотря на плохие условия.

