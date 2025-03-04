В марте украинцам пересчитали пенсии, цены на лекарства и изменили чеки: все, о чем нужно знать

В марте не изменятся тарифы на электроэнергию и газ, однако могут вернуться графики отключения электроэнергии. С 1 марта пересчитали почти все пенсии, а также снизили цены на ряд лекарств. О том, как изменится ситуация в Украине и к чему нужно готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

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Почти все пенсии пересчитали

Едва ли не самое главное нововведение марта для украинцев – масштабный перерасчет пенсий, который коснется более 10 млн пенсионеров. Всего на пенсии находятся 10,4 млн человек, поэтому абсолютное большинство получает новые выплаты уже с марта. Хорошая новость – индексация будет на уровне 11,5%, это достаточно ощутимый процент. Плохая новость – этого все равно мало для того, чтобы компенсировать инфляцию.

Кого коснется перерасчет:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;

79,6 тыс. пенсионеров – лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тыс. пенсионеров – бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

"Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии во время индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 555 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн", – заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Кому увеличат пенсию на 100 грн

Это минимальный уровень надбавки, и он касается небольшого количества пенсионеров, у которых сейчас размер фактической пенсии значительно больше, чем размер пенсии, рассчитанный по формуле. Например, если вы пенсионер, у вас полный стаж и вам уже исполнилось 65 лет, минимальный размер выплаты для вас – 3200 грн. Предположим, что ваша пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 2900 грн. Но платят вам 3200 грн, потому что закон гарантирует выплату 40% минималки тем, кто выполнил норму по стажу и достиг 65 лет.

Повышать на 11,5% будут не фактическую пенсию (3200 грн), а выплату, которая рассчитана по формуле (2900 грн). Следовательно, 11,5% от 2900 составляет 333,5 грн. То есть повысить пенсию должны всего до 3233,5 грн. Поэтому надбавка для вас должна быть 33,5 грн, однако пенсию увеличат на 100 грн, то есть до 3300 грн.

Кому увеличат пенсию на 500 грн

Прибавку в 500 грн (и больше) могут получить украинцы, которые уже сейчас имеют расчетный (формульный) размер пенсии в 4347,8 грн. Отметим, что большинство украинцев получают пенсию до 5000 грн. Так что в лучшем случае большинство пенсионеров могут претендовать на дополнительные 500 грн.

Кому увеличат пенсию на 1500 грн

На 1500 грн больше получат украинцы, у которых сейчас расчетный размер выплат от 13 043,4 грн. Отметим, что это абсолютное меньшинство пенсионеров. При этом речь идет именно о тех украинцах, которые вышли на пенсию по общим правилам (не специальные пенсионеры) и после расчета по формуле получили пенсию от 13 043 грн. При этом в пределах индексации увеличивать выплаты больше чем на 1500 грн не будут.

Зарплаты военных не изменятся, но повысятся стипендии курсантов

В Украине не изменятся размеры зарплат военных. Но с 1 марта 2025-го больше будут получать курсанты военных учебных заведений – до 20 тыс. грн.

В настоящее время в системе ВСУ есть 15 высших военных учебных заведений, которые готовят по системе бакалавр-магистр, рассказал "Суспільному" начальник отдела призыва сектора комплектования Житомирского областного ТЦК и СП подполковник Андрей Лазаренко. По его словам, в ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) в Житомирской области уже начали обращаться за направлением на поступление в военные учебные заведения Украины. Число в областном ТЦК не называют.

Как сообщало Минобороны, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного:

"Уже с марта 2025 года курсанты 1-2-х курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен. С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4-х курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен".

Новые требования к ФЛП и чекам

В Украине с 1 марта 2025 года будут применяться новые требования к форме и содержанию чеков. В случае отсутствия в документе хотя бы одного из обязательных реквизитов, а также несоблюдения сферы его назначения такой документ не будет приниматься как расчетный, и это расценивается как невыдача чека.

Основные штрафы для ФЛП в марте 2025 года:

отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы;

(POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы; игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) – 8 000 грн;

(непредоставление ответа или документов) – 8 000 грн; несоблюдение требований по трудоустройству – штраф от 8 500 до 34 000 грн;

– штраф от 8 500 до 34 000 грн; ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП – штраф от 17 000 до 85 000 грн;

– штраф от 17 000 до 85 000 грн; неоформление наемных работников – от 80 000 до 240 000 грн за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений);

– от 80 000 до 240 000 грн за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений); недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 грн;

– штраф 128 000 грн; выдача фискальных чеков старой формы – штраф 100% суммы, указанной в документе (новая форма чека вступает в силу 1 марта);

– штраф 100% суммы, указанной в документе (новая форма чека вступает в силу 1 марта); отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% от стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

Снизятся цены на лекарства

В Украине с марта фармпроизводители согласились снизить цены на самые популярные лекарства. Предполагается, что это сделает лечение более доступным для населения. Ожидается, что эта инициатива стимулирует конкуренцию на рынке и поможет украинцам экономить на лекарствах, снижение стоимости варьируется от 10 до 30% и более, в зависимости от препаратов.

Решение СНБО было утверждено Указом Президента Украины №82/2025 и предусматривает ряд регуляторных изменений для прозрачного ценообразования и повышения конкуренции на рынке. Декларация открыта для подписания всеми участниками фармацевтического рынка. Поддержавшие ее производители обязались:

снизить на 30% отпускные цены на самые популярные препараты;

стабилизировать цены на лекарства, имеющие социальное значение;

обеспечить прозрачное ценообразование и избегать искусственного завышения стоимости лекарственных средств.

Этот шаг должен облегчить доступ украинцев к важным медикаментам и уменьшить финансовую нагрузку на пациентов, особенно в условиях экономической нестабильности. Перечень подлежащих удешевлению препаратов формировался на основе аналитических данных о спросе среди украинцев. Ранее OBOZ.UA публиковал полный перечень лекарств, стоимость которых снизится.