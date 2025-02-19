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Цены на 100 лекарств в Украине перепишут с 1 марта: полный список подешевеющих препаратов на 30%

Дарина Герцева
Рынки и компании
3 минуты
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В Украине на 30% подешевеют 100 самых популярных лекарств

Украинские фармпроизводители согласились снизить на 30% цены на 100 самых популярных лекарств, что сделает лечение более доступным для населения. Ожидается, что эта инициатива стимулирует конкуренцию на рынке и поможет украинцам экономить на лекарстве без потери качества лечения.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ). Снижение стоимости лекарства состоится в рамках реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств.

Это решение было утверждено Указом Президента Украины №82/2025 и предусматривает ряд регуляторных изменений для прозрачного ценообразования и повышения конкуренции на рынке. Декларация открыта для подписания всеми участниками фармацевтического рынка. Поддержавшие ее производители обязались:

  • снизить на 30% отпускные цены на 100 популярнейших препаратов;
  • стабилизировать цены на лекарства, имеющие социальное значение;
  • обеспечить прозрачное ценообразование и избегать искусственного завышения стоимости лекарственных средств.

Этот шаг должен облегчить доступ украинцев к важным медикаментам и уменьшить финансовую нагрузку на пациентов, особенно в условиях экономической нестабильности. Перечень подлежащих удешевлению препаратов формировался на основе аналитических данных о спросе украинцев. В него вошли:

  • лекарство от простуды и кашля;
  • антигистаминные препараты;
  • противовоспалительные и противоревматические средства;
  • витамины и микроэлементы;
  • лекарство от повышенного давления;
  • препараты для лечения язвенной болезни;
  • успокаивающие и седативные средства;
  • глазные капли и назальные спреи.

Перечень подешевеющих лекарств

ЧАО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ДАРНИЦА":

  • Каптопресс-Дарница, табл. №20;
  • Цитрамон-Дарница, табл. №10;
  • Цитрамон-Дарница, табл. №6;
  • Парацетамол-Дарница, табл. 500 мг, №10;
  • Ранитидин-Дарница, табл. 150 мг, №20;
  • Мефенаминка®, табл. 500 мг, №20;
  • Ацетилсалициловая кислота-Дарница, табл. 500 мг, №10;
  • Тонорма, табл. №30;
  • Омепразол-Дарница, капс. 20 мг, №30;
  • Ибупрофен-Дарница, табл. 200 мг, №50;
  • Валидол-Дарница, табл. 60 мг, №10;
  • Преднизолон-Дарница, табл. 5 мг №40;
  • Метоклопрамид-Дарница, табл. 10 мг, №50;
  • Корвалол-Дарница®, капли, 25 мл;
  • Нимедар®, гранулы, №30;
  • Цитропак Дарница, табл. №6;
  • Лоратадин Дарница, табл. 10 мг;
  • Левомицетин Дарница, табл. 500 мг;
  • Тауфон Дарница, глазные капли 4%, 10 мл;
  • Диазолин Дарница, табл. 100 мг №10.

АО "ФАРМАК"

  • Эвказолин® Аква, спрей, 10 г;
  • Антраль, табл. 0,2 г, №30;
  • Фармазолин®, капли 0,1%, 10 мл;
  • Фармазолин®, капли 0,05%, 10 мл;
  • Нафтизин, капли 0,1%, 10 мл;
  • Фармадол®, табл. №50;
  • Корвалол, капли, 50 мл;
  • Пиколокс®, табл. 7,5 мг №10;
  • Омепразол, капс. 20 мг, №30;
  • Витаксон, ампулы 2 мл, №5.

АО "КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД"

  • Аскорбинка КВ (клубника);
  • Аскорбинка КВ (апельсин);
  • Аскорбинка КВ (тутти-фрутти);
  • Аскорбинка КВ (лимон);
  • Корвалмент, капс., 100 мг;
  • Новирин Форте, табл. 1000 мг, №30;
  • Нормовой 1000, табл., №30;
  • Магникум-Антистрес®, табл., №60;
  • Сонмил, табл. 15 мг, №30;
  • Альдазол, табл. 400 мг, №3.

ООО "КУСУМ ФАРМ"

  • Фаниган, табл., №100;
  • Золопент, табл. 40 мг, №30;
  • Нимид®, табл. 100 мг №100;
  • Пиарон, табл. 500 мг №10.

ООО "ЮРИЯ-ФАРМ"

  • Натрий хлорид, инфузионный, 200 мл;
  • Реосорбилакт, инфузионный, 200 мл;
  • Глюкоза, инфузионный р-н, 200 мл;
  • Декасан, раствор, 200 мл;
  • Тивортин, инфузионный, 100 мл.

КОРПОРАЦИЯ "АРТЕРИУМ"

  • Габба®, капс. 300 мг, №20;
  • Уролесан®, капли, 25 мл;
  • Аспарком, табл., №50;
  • Фурацилин, табл. 20 мг, №20;
  • Мукалтин, табл., №30.

ЧАО ФФ "ВИОЛА"

  • Перекись водорода, 200 мл;
  • Хлоргексидин, 200мл.

ПАО НПЦ "БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ"

  • Аллохол, табл. №50;
  • Амброксол, табл. 30 мг, №20;
  • Доксициклин, капсулы 100 мг №10.

ОДО "ИНТЕРХИМ"

  • Амицитрон №10;
  • Амицитрон Форте №10;
  • Амицитрон без сахара №10;
  • Амицитрон Форте без сахара №10;
  • Амицитрон Плюс №10;
  • Амицитрон Плюс без сахара №10;
  • Гидазепам 0,02 №20;
  • Гидазепам 0,05 №10;
  • Гидазепам субл. 0,02 №20;
  • Гидазепам субл. 0,05 №10;
  • Амиллар № 16;
  • Амиллар со вкусом апельсина № 16;
  • Амиллар со вкусом вишни № 16;
  • Кардитаб №10;
  • Депролгин №10;
  • Клофелин 0,15 мг №50;
  • Амифен 250 мг № 20;
  • Амифена 500 мг №20.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2025 года все медицинские процедуры в Украине предоставляются бесплатно только при наличии направления врача, а при его отсутствии пациенты должны оплатить полную стоимость. Медицинские услуги, не входящие в Программу медицинских гарантий, теперь платные, а больницы сами устанавливают их стоимость.

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