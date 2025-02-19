Цены на 100 лекарств в Украине перепишут с 1 марта: полный список подешевеющих препаратов на 30%

Украинские фармпроизводители согласились снизить на 30% цены на 100 самых популярных лекарств, что сделает лечение более доступным для населения. Ожидается, что эта инициатива стимулирует конкуренцию на рынке и поможет украинцам экономить на лекарстве без потери качества лечения.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ). Снижение стоимости лекарства состоится в рамках реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств.

Это решение было утверждено Указом Президента Украины №82/2025 и предусматривает ряд регуляторных изменений для прозрачного ценообразования и повышения конкуренции на рынке. Декларация открыта для подписания всеми участниками фармацевтического рынка. Поддержавшие ее производители обязались:

снизить на 30% отпускные цены на 100 популярнейших препаратов;

на 100 популярнейших препаратов; стабилизировать цены на лекарства, имеющие социальное значение;

на лекарства, имеющие социальное значение; обеспечить прозрачное ценообразование и избегать искусственного завышения стоимости лекарственных средств.

Этот шаг должен облегчить доступ украинцев к важным медикаментам и уменьшить финансовую нагрузку на пациентов, особенно в условиях экономической нестабильности. Перечень подлежащих удешевлению препаратов формировался на основе аналитических данных о спросе украинцев. В него вошли:

лекарство от простуды и кашля;

антигистаминные препараты;

противовоспалительные и противоревматические средства;

витамины и микроэлементы;

лекарство от повышенного давления;

препараты для лечения язвенной болезни;

успокаивающие и седативные средства;

глазные капли и назальные спреи.

Перечень подешевеющих лекарств

ЧАО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ДАРНИЦА":

Каптопресс-Дарница, табл. №20;

Цитрамон-Дарница, табл. №10;

Цитрамон-Дарница, табл. №6;

Парацетамол-Дарница, табл. 500 мг, №10;

Ранитидин-Дарница, табл. 150 мг, №20;

Мефенаминка®, табл. 500 мг, №20;

Ацетилсалициловая кислота-Дарница, табл. 500 мг, №10;

Тонорма, табл. №30;

Омепразол-Дарница, капс. 20 мг, №30;

Ибупрофен-Дарница, табл. 200 мг, №50;

Валидол-Дарница, табл. 60 мг, №10;

Преднизолон-Дарница, табл. 5 мг №40;

Метоклопрамид-Дарница, табл. 10 мг, №50;

Корвалол-Дарница®, капли, 25 мл;

Нимедар®, гранулы, №30;

Цитропак Дарница, табл. №6;

Лоратадин Дарница, табл. 10 мг;

Левомицетин Дарница, табл. 500 мг;

Тауфон Дарница, глазные капли 4%, 10 мл;

Диазолин Дарница, табл. 100 мг №10.

АО "ФАРМАК"

Эвказолин® Аква, спрей, 10 г;

Антраль, табл. 0,2 г, №30;

Фармазолин®, капли 0,1%, 10 мл;

Фармазолин®, капли 0,05%, 10 мл;

Нафтизин, капли 0,1%, 10 мл;

Фармадол®, табл. №50;

Корвалол, капли, 50 мл;

Пиколокс®, табл. 7,5 мг №10;

Омепразол, капс. 20 мг, №30;

Витаксон, ампулы 2 мл, №5.

АО "КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД"

Аскорбинка КВ (клубника);

Аскорбинка КВ (апельсин);

Аскорбинка КВ (тутти-фрутти);

Аскорбинка КВ (лимон);

Корвалмент, капс., 100 мг;

Новирин Форте, табл. 1000 мг, №30;

Нормовой 1000, табл., №30;

Магникум-Антистрес®, табл., №60;

Сонмил, табл. 15 мг, №30;

Альдазол, табл. 400 мг, №3.

ООО "КУСУМ ФАРМ"

Фаниган, табл., №100;

Золопент, табл. 40 мг, №30;

Нимид®, табл. 100 мг №100;

Пиарон, табл. 500 мг №10.

ООО "ЮРИЯ-ФАРМ"

Натрий хлорид, инфузионный, 200 мл;

Реосорбилакт, инфузионный, 200 мл;

Глюкоза, инфузионный р-н, 200 мл;

Декасан, раствор, 200 мл;

Тивортин, инфузионный, 100 мл.

КОРПОРАЦИЯ "АРТЕРИУМ"

Габба®, капс. 300 мг, №20;

Уролесан®, капли, 25 мл;

Аспарком, табл., №50;

Фурацилин, табл. 20 мг, №20;

Мукалтин, табл., №30.

ЧАО ФФ "ВИОЛА"

Перекись водорода, 200 мл;

Хлоргексидин, 200мл.

ПАО НПЦ "БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ"

Аллохол, табл. №50;

Амброксол, табл. 30 мг, №20;

Доксициклин, капсулы 100 мг №10.

ОДО "ИНТЕРХИМ"

Амицитрон №10;

Амицитрон Форте №10;

Амицитрон без сахара №10;

Амицитрон Форте без сахара №10;

Амицитрон Плюс №10;

Амицитрон Плюс без сахара №10;

Гидазепам 0,02 №20;

Гидазепам 0,05 №10;

Гидазепам субл. 0,02 №20;

Гидазепам субл. 0,05 №10;

Амиллар № 16;

Амиллар со вкусом апельсина № 16;

Амиллар со вкусом вишни № 16;

Кардитаб №10;

Депролгин №10;

Клофелин 0,15 мг №50;

Амифен 250 мг № 20;

Амифена 500 мг №20.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2025 года все медицинские процедуры в Украине предоставляются бесплатно только при наличии направления врача, а при его отсутствии пациенты должны оплатить полную стоимость. Медицинские услуги, не входящие в Программу медицинских гарантий, теперь платные, а больницы сами устанавливают их стоимость.

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