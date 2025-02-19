Цены на 100 лекарств в Украине перепишут с 1 марта: полный список подешевеющих препаратов на 30%
Украинские фармпроизводители согласились снизить на 30% цены на 100 самых популярных лекарств, что сделает лечение более доступным для населения. Ожидается, что эта инициатива стимулирует конкуренцию на рынке и поможет украинцам экономить на лекарстве без потери качества лечения.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ). Снижение стоимости лекарства состоится в рамках реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств.
Это решение было утверждено Указом Президента Украины №82/2025 и предусматривает ряд регуляторных изменений для прозрачного ценообразования и повышения конкуренции на рынке. Декларация открыта для подписания всеми участниками фармацевтического рынка. Поддержавшие ее производители обязались:
- снизить на 30% отпускные цены на 100 популярнейших препаратов;
- стабилизировать цены на лекарства, имеющие социальное значение;
- обеспечить прозрачное ценообразование и избегать искусственного завышения стоимости лекарственных средств.
Этот шаг должен облегчить доступ украинцев к важным медикаментам и уменьшить финансовую нагрузку на пациентов, особенно в условиях экономической нестабильности. Перечень подлежащих удешевлению препаратов формировался на основе аналитических данных о спросе украинцев. В него вошли:
- лекарство от простуды и кашля;
- антигистаминные препараты;
- противовоспалительные и противоревматические средства;
- витамины и микроэлементы;
- лекарство от повышенного давления;
- препараты для лечения язвенной болезни;
- успокаивающие и седативные средства;
- глазные капли и назальные спреи.
Перечень подешевеющих лекарств
ЧАО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ДАРНИЦА":
- Каптопресс-Дарница, табл. №20;
- Цитрамон-Дарница, табл. №10;
- Цитрамон-Дарница, табл. №6;
- Парацетамол-Дарница, табл. 500 мг, №10;
- Ранитидин-Дарница, табл. 150 мг, №20;
- Мефенаминка®, табл. 500 мг, №20;
- Ацетилсалициловая кислота-Дарница, табл. 500 мг, №10;
- Тонорма, табл. №30;
- Омепразол-Дарница, капс. 20 мг, №30;
- Ибупрофен-Дарница, табл. 200 мг, №50;
- Валидол-Дарница, табл. 60 мг, №10;
- Преднизолон-Дарница, табл. 5 мг №40;
- Метоклопрамид-Дарница, табл. 10 мг, №50;
- Корвалол-Дарница®, капли, 25 мл;
- Нимедар®, гранулы, №30;
- Цитропак Дарница, табл. №6;
- Лоратадин Дарница, табл. 10 мг;
- Левомицетин Дарница, табл. 500 мг;
- Тауфон Дарница, глазные капли 4%, 10 мл;
- Диазолин Дарница, табл. 100 мг №10.
АО "ФАРМАК"
- Эвказолин® Аква, спрей, 10 г;
- Антраль, табл. 0,2 г, №30;
- Фармазолин®, капли 0,1%, 10 мл;
- Фармазолин®, капли 0,05%, 10 мл;
- Нафтизин, капли 0,1%, 10 мл;
- Фармадол®, табл. №50;
- Корвалол, капли, 50 мл;
- Пиколокс®, табл. 7,5 мг №10;
- Омепразол, капс. 20 мг, №30;
- Витаксон, ампулы 2 мл, №5.
АО "КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД"
- Аскорбинка КВ (клубника);
- Аскорбинка КВ (апельсин);
- Аскорбинка КВ (тутти-фрутти);
- Аскорбинка КВ (лимон);
- Корвалмент, капс., 100 мг;
- Новирин Форте, табл. 1000 мг, №30;
- Нормовой 1000, табл., №30;
- Магникум-Антистрес®, табл., №60;
- Сонмил, табл. 15 мг, №30;
- Альдазол, табл. 400 мг, №3.
ООО "КУСУМ ФАРМ"
- Фаниган, табл., №100;
- Золопент, табл. 40 мг, №30;
- Нимид®, табл. 100 мг №100;
- Пиарон, табл. 500 мг №10.
ООО "ЮРИЯ-ФАРМ"
- Натрий хлорид, инфузионный, 200 мл;
- Реосорбилакт, инфузионный, 200 мл;
- Глюкоза, инфузионный р-н, 200 мл;
- Декасан, раствор, 200 мл;
- Тивортин, инфузионный, 100 мл.
КОРПОРАЦИЯ "АРТЕРИУМ"
- Габба®, капс. 300 мг, №20;
- Уролесан®, капли, 25 мл;
- Аспарком, табл., №50;
- Фурацилин, табл. 20 мг, №20;
- Мукалтин, табл., №30.
ЧАО ФФ "ВИОЛА"
- Перекись водорода, 200 мл;
- Хлоргексидин, 200мл.
ПАО НПЦ "БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ"
- Аллохол, табл. №50;
- Амброксол, табл. 30 мг, №20;
- Доксициклин, капсулы 100 мг №10.
ОДО "ИНТЕРХИМ"
- Амицитрон №10;
- Амицитрон Форте №10;
- Амицитрон без сахара №10;
- Амицитрон Форте без сахара №10;
- Амицитрон Плюс №10;
- Амицитрон Плюс без сахара №10;
- Гидазепам 0,02 №20;
- Гидазепам 0,05 №10;
- Гидазепам субл. 0,02 №20;
- Гидазепам субл. 0,05 №10;
- Амиллар № 16;
- Амиллар со вкусом апельсина № 16;
- Амиллар со вкусом вишни № 16;
- Кардитаб №10;
- Депролгин №10;
- Клофелин 0,15 мг №50;
- Амифен 250 мг № 20;
- Амифена 500 мг №20.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2025 года все медицинские процедуры в Украине предоставляются бесплатно только при наличии направления врача, а при его отсутствии пациенты должны оплатить полную стоимость. Медицинские услуги, не входящие в Программу медицинских гарантий, теперь платные, а больницы сами устанавливают их стоимость.
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