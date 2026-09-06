Украинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связи

Срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого он будет отключен – однако только при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: в целом, период действия номера делится на 2 этапа. Так:

Первый этап будет действовать в течение 274 дней.

Отсчет стартует с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

Второй этап – приостановленное на 91 день.

В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.

В то же время, отмечается, узнать точный срок действия конкретного номера абоненты оператора могут самостоятельно. Сделать это они могут в один из 2-х способов:

в приложении Мой Киевстар (раздел Профиль_Мои номера);

по запросу: *114#.

Как восстановить номер

В то же время, подчеркивается, для восстановления полноценной работы номера потребуется пополните счета. Минимальная сумма будет составлять 30 грн единым платежом.

При этом, акцентируется, нужно именно пополнить счет. Ведь "такие услуги как Экстра деньги или перевод средств не продлевают срок действия".

Мобильные тарифы достигли предела?

Вместе с тем на рынке все громче звучит мнение, что даже после серии значительных повышений тарифов украинцы все еще мало платят за мобильную связь. Потому что, якобы, на кофе тратится больше денег.

"Давайте посмотрим на цифры: тариф 400 грн в месяц – это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве. За эти деньги мы предоставляем множество услуг в течение целого месяца: невероятный объем трафика, безлимитные голосовые звонки, возможность пользоваться услугой "Роуминг как дома" за границей без дополнительных платежей. Я не считаю, что эта цена настолько высока, что люди не могут её оплатить, особенно если учесть количество услуг, которые они получают", – рассказала ранее генеральный директор Vodafone Ольга Устинова.

Впрочем, отметил в разговоре с OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, пространства для дальнейшего повышения тарифов у операторов уже фактически и нет. Ведь, по его словам, даже с учетом всех сложностей, с которыми сталкиваются компании, объяснять продолжающийся рост цен будет все сложнее.

"Все эти перестроения, все эти ремонты – это все деньги, и все это закладывается в цену. Но они уже подняли цену до таких пределов, что дальше, наверное, нет финансового обоснования", – констатирует эксперт.

С другой стороны, допускает он, не исключено, что в ближайшее время значительного роста тарифов и не будет. Ведь во время предыдущих повышений операторы вполне могли "заложить в тарифы будущие периоды и будущие расходы – чтобы не поднимать цены".

"Другой аргументации я не вижу. Надеюсь, что операторы, когда в последний раз повышали тарифные планы, выбрали для себя такую модель, чтобы создать запас прочности – с целью накопить деньги для решения финансово-экономических проблем. Условно говоря: сейчас лето, у операторов есть прекрасная возможность за те деньги, которые у них есть, строить, оптимизировать, устанавливать аккумуляторы – чтобы была связь", – отмечает Глущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, на украинском рынке мобильной связи готовится запуск нового игрока – U Mobile, который будет работать по модели виртуального оператора (MVNO). Проект станет подразделением "Укртелекома".

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