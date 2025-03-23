ПриватБанк обновил условия одного из своих тарифов: сколько нужно платить

Сниженные тарифы ПриватБанка на международные переводы с валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты будут действовать до 15 мая – банк продлил срок их работы. Размер же тарифа составляет 1%, а совершать такие переводы можно только в 2 валютах – в долларах и евро.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:

До снижения действовал тариф 2%.

Несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составляет 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

Как переслать деньги с карты ПриватБанка на заграничную карту по сниженному тарифу

Отправить же перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту в "Приват24" можно в меню "Перевод на карту". Для этого следует:

выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;

указать сумму перевода;

подтвердить операцию.

"Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в "Приват24". И покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – отметили в финучреждении.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

Как рассказали в самом банке, перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

Для этого следует открыть меню "Кошелек". После чего:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Ощадбанк анонсировал изменение ряда своих тарифов с 1 апреля. Расценки изменят как для корпоративных, так и обычных карт.

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