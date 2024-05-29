Украинцам назвали курс доллара до конца 2024 года: сколько стоит валюта и чего ожидать

В Украине к концу 2024 года ожидается контролированное ослабление курса гривни до 42 грн/долл. По состоянию на 29 мая официальный курс доллара находится на отметке 40,4 грн/долл., а наличный "бакс" в банках продают по 40,3-40,9 грн. Таким образом, если прогноз сбудется, до конца года доллар подорожает примерно на 4%.

Такой прогноз содержится в майском обзоре инвестиционной компании Dragon Capital. "Мы ожидаем, что гривня продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, и официальный курс достигнет 42 грн/долл. до конца года. Мы пересмотрели прогноз по ожидаемым ранее 39 грн/долл. в связи с изменением подходов Нацбанком к управлению валютным курсом в начале 2024 года", – отметили аналитики.

Так, в первые месяцы после перехода к управляемой гибкости курса в октябре-2023 НБУ позволял почти незаметные колебания курса гривни. Однако в начале 2024 года регулятор изменил тактику, позволяя гривне заметно ослабевать в периоды ситуативного увеличения дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке, но сдерживая укрепление курса уменьшение дефицита.

"Учитывая замедление инфляции и стабильные инфляционные ожидания, умеренная девальвация не несет рисков для макрофинансовой стабильности", – уверены аналитики. Они подчеркивают, что контролируемое ослабление гривни позволит:

уменьшить потребностей в финансировании госбюджета за счет внутренних займов, т.к. увеличится гривневый эквивалент международной помощи;

сократить потери резервов от первичных эффектов валютной либерализации.

В Dragon Capital также не исключают, что НБУ еще будет менять подходы к управлению курсом. При этом рекордный уровень международных резервов (ЗВР) позволит Нацбанку удерживать валютную ситуацию под контролем, отмечают эксперты.

Курс доллара в Украине: сколько стоит валюта 29 мая

Курс доллара в Украине официально вышел на новый максимум, в банках и обменниках рекордов не наблюдается, но стоимость валюты тоже растет. Так, 29 мая в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,3/40,9 грн.

Это на 11-20 копеек дороже, чем было накануне, но пока далеко от максимумов 2022 года, когда цена на наличный доллар достигала 43 грн. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,58/41,05 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках Украины 28 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,8-40,95 грн. Покупают доллар по 39,7-40,35 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 40,35 40,95 Ощадбанк 40,3 40,9 ПУМБ 40,3 40,8 Сенс Банк 40,35 40,95 Укрсиббанк 40,25 40,95 Универсал Банк 39,7 40,8 Укрэксимбанк 40,3 40,9 Креди Агриколь 40,3 40,95

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,4 грн. Это новый исторический рекорд. Впрочем, колебания гривни "по НБУ" на самом деле не такие значительные, как может показаться.

"Такой наличный курс у нас был еще в июле 2022 года. Прошло почти два года войны, а ситуация на наличном валютном рынке едва изменилась. Хотя позитив, конечно, есть: спред (разница. – Ред.) между официальным и "уличным" курсом существенно снизился", – комментировал ситуацию глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

С начала года гривня девальвировала на 5,7%. При этом правительство при расчетах госбюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

Как сообщал OBOZ.UA, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк будет держать курс гривни в диапазоне 40-41 грн/доллар. Однако курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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