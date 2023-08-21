Украинцам начнут платить за сообщения о коррупции: в НАПК назвали сроки и возможные суммы

В начале сентября в Украине планируют запустить портал, с помощью которого украинцы смогут сообщать о коррупции. Тем, чьи данные подтвердятся в суде, обещают выплачивать компенсации. Причем дело, по которому ожидается первая в истории компенсация, уже рассматривают в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Видео дня

Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона. По его словам, новый портал уже будет учитывать рекомендации Евросоюза, а также опыт других стран в этой сфере.

"В сентябре, надеемся, в первых числах, Национальное агентство (по вопросам предотвращения коррупции. – Ред.) запустит портал разоблачителей. Это специальный ресурс, который обеспечит анонимное отправление сообщений работникам организаций о коррупции в их организациях, которые будут попадать к руководителям организаций или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам - НАБУ, ГБР, НАПК, Нацполиции", – отметил Новиков.

Он уточнил, что разоблачитель сможет получить вознаграждение даже в случае анонимного сообщения. Деньги будут выплачиваться после соответствующего решения суда. Сумма составит 10% от предмета коррупционного правонарушения, но не более 14 млн грн.

Пока что разоблачители коррупции в Украине не получали вознаграждений. Но в ВАКС уже проходят слушания по производству, по результатам которого в случае обвинительного приговора НАПК выплатить первое вознаграждение разоблачению, заявил Новиков.

Напомним, еще в 2020 году в Украине вступил в силу закон, гарантирующий право обличителей коррупции на вознаграждение. При этом разоблачители освобождаются от ответственности, если окажется, что они сообщили об ошибочных фактах, и коррупция не подтвердилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что государственный "Укроборонпром" отказался от десятикратной скидки ради сотрудничества с "комфортным" поставщиком. С которым, кстати, работал ранее и под который прописывает условия конкурсного предложения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!