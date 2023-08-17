Очередная "военная" схема. "Укроборонпром" отказался от скидки в миллионы ради работы с "удобным" поставщиком – СМИ

Государственный "Укроборонпром" отказался от десятикратной скидки на актуарные расчеты ради сотрудничества с "комфортным" поставщиком". С которым, кстати, работал ранее, под который прописывает условия конкурсного предложения. И не стал таким образом экономить миллионы гривен.

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Об этом говорится в материале zn.ua. Там объясняют: согласно стандарту международной финансовой отчетности, каждое предприятие должно оценивать свои долгосрочные обязательства по выплатам работникам и резервы на их покрытие. Такие расчеты называют актуарными, а выполняют их предприятия-консультанты.

Как происходит закупка

Авторы материала объясняют: для закупки актуарных услуг "Укроборонпром" использует "централизованный конкурс", не подпадающий под действие Закона Украины "О публичных закупках". Делается это, утверждается, чтобы:

обезопасить себя от "некомфортных" поставщиков;

продемонстрировать конкуренцию.

При этом, подчеркивается, кураторы закупки каждый раз прописывают условия под прошлый опыт двух участников. В то же время, отмечается, один из этих участников "определен как "комфортный" для сотрудничества".

"В дальнейшем ничто не мешает двум участникам договориться о цене, которую поставят на аукционе. Тот, кто подыгрывает "комфортному", ставит максимально высокую цену и иногда даже не меняет ее во время торгов. Как результат, "комфортный" побеждает в "конкурентной" закупке", – говорится в материале.

Авторы материала отмечают: победитель 2020 года – ООО "Институт Риска" – не меняется уже годами. И "осваивает":

в 2020-м году – 1,4 млн грн;

в 2021-м – 1,5 млн;

в 2022-м – 1,6 млн грн.

"Сложности, вызванные войной, никак не повлияли на актуарные закупки Концерна. Цена растет, "конкурсы" продолжаются, но победитель остается неизменным. Чтобы денежный поток не прервался, договоры следует составлять на три года общей суммой 2,4 млн грн с уплатой исполнителю 40% аванса на протяжении десяти календарных дней", – констатируется в материале.

Победила снова "удобная" компания

В 2023 году победителем конкурса от "Укроборонпрома" снова стал "Институт Риска". Который "в следующие три года освоит 2,4 млн грн". Более того, отмечается, в дальнейшем "Концерн просто настойчиво рекомендует десяткам своих предприятий закупать услуги на условиях победителя".

Проблема же, по словам авторов материала, в том, что были альтернативные варианты. В частности, отмечается, ООО "Пенсионно-актуарный консультант" было готово предоставить актуарные услуги оборонным предприятиям по специальной цене, "которая на время военного положения ограничена размерами минимальной зарплаты".

"Стоимость для 12 предприятий составила бы в целом 252 тыс. грн за три года. Почти в десять раз меньше от обычных цен "комфортного" поставщика", – говорится в материале.

Почему отказались от выгодного предложения

По словам аналитиков, формальных оснований для отказа участнику, предлагавшему более выгодную цену, назвали 2. Это:

"не тот" диплом актуария;

"не тот" аудитор.

"Зачем нужен британский диплом или удостоверение тарифов страховщика для актуарной оценки обязательств украинских предприятий (не являющихся страховщиками), непонятно. Ведь и стандартами бухгалтерского учета, и НБУ удостоверение таких расчетов для предприятий не требуется", – говорится в материале.

В конце концов, констатируется, военные заводы, "которым не всегда есть чем платить зарплату", обязаны каждый год платить рекомендованному исполнителю по 770 тыс. грн. В частности, сообщают авторы материала:

ООО "Киевский бронетанковый завод" заплатит 120 тыс. грн;

ГП "Завод им. В.А. Малышева" - вдвое больше.

Так делает не только "Укроборонпром"

Впрочем, отмечается, так "грешит" не только "Укроборонпром". Так:

"Энергоатом", убытки которого достигли 32 млрд грн, заключило с ООО "Консорис Консалтинг" договор на 930 тыс. грн с НДС. Хотя другой участник предлагал цену вдвое ниже и лучшие условия оплаты.

"НАЭК также много лет работает с "комфортным" поставщиком — чем не аргумент?", – отмечают авторы материала.

"Укрзалізниця" заплатит заплатит все тому же "Институту Риска", "с которым "комфортно" работает с 2018 года", 379 тыс. грн за месяц работы.

"Этими примерами история не ограничивается. По нашим оценкам,две фирмы практически распределили между собой крупнейшие предприятия в "Прозорро" и монополизировали этот сегмент рынка по объемам выручки. Назовем их – ООО "Институт Риска" и ООО "Консорис Консалтинг", – подчеркивают авторы материала.

При этом, обращают внимание они, заказчики, "у которых есть интерес", не возражают против такого положения вещей. И прописывают квалификационные требования таким образом, чтобы не допустить других участников.

"В последние годы очевидным было желание некоторых предприятий – "Укргаздобыча", "Центрэнерго", "Укрзалізниця" и др. – ограничить список участников. Точнее, создать режим наибольшего благоприятствования всего лишь одному", – констатируют авторы материала.

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