Украинцам могут усложнить поиск работы в стране ЕС: какие изменения предлагают

Соискателям убежища могут существенно упростить трудоустройство в Германии – в федеральном правительстве разработали инициативу, которая позволит им выходить на работу уже через три месяца пребывания в стране. То есть даже если его заявка о предоставлении убежища находится на рассмотрении.

Об этом в интервью Bild заявил представитель Христианско-социального союза и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. Он отметил, что с этой целью его министерство уже разработало так называемый план немедленного трудоустройства.

"Те, кто приезжает сюда, должны иметь возможность работать – и как можно быстрее. Лучшая интеграция – это интеграция через работу. Цель – участие в обществе через деятельность", – подчеркнул политик.

Что предлагают

По информации издания, искателям убежища позволят работать после трех месяцев пребывания в Германии, даже если их дело о предоставлении убежища еще не завершено. В то же время трудоустройство не планируют делать обязательным.

Новые правила не будут влиять на процесс рассмотрения заявления об убежище: решение о предоставлении или отказе в защите будет приниматься независимо от того, работает ли человек. Зато нововведения не будут касаться:

лиц, которым уже отказали в убежище ;

; тех, кто не сотрудничает с органами власти, скрывает личность или предоставляет ложные данные о причинах побега.

В то же время заработок искателей убежища отразится на социальной помощи от государства. Этот показатель будут учитывать для расчета выплат – например, для покрытия расходов на жилье.

Как пояснили в Федеральном агентстве по труду Германии, согласно закону об убежище, сейчас разрешение на работу может предоставляться лицам со статусом "Duldung" (временная отсрочка депортации) и искателям убежища, если они легально находятся в стране не менее трех месяцев.

Однако пока человек обязан проживать в центре первичного приема, работать ему не разрешается. Из-за этого фактический период ожидания может длиться до шести месяцев, поскольку искатели убежища из стран, которые Германия признает безопасными, обязаны проживать в центре приема в течение всего рассмотрения заявления.

Как повлияет на украинцев

Следует отметить, что инициатива Добриндта, касается беженцев, а не граждан Украины, которые находятся в Германии, согласно параграфу 24 Закона о пребывании иностранцев, то есть о временной защите. То есть они имеют другой юридический статус – временно перемещенных лиц.

Но облегчение условий для трудоустройства искателей убежища может сказаться на ситуации на рынке труда. В частности в том его секторе, где конкурентоспособны украинцы.

