Украинцам массово продавали поддельные вейпы: на подпольной "фабрике" обнаружили устройства на 50 млн грн

В Украине разоблачили масштабное нелегальное производство одноразовых вейпов с 7 линиями и товаром на 50 млн грн. Схема действовала через подпольный цех без лицензий, где ежемесячно изготавливали продукцию на миллионы гривен – теперь организаторам грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Правоохранители провели масштабную операцию, в ходе которой удалось разоблачить и остановить деятельность мощного подпольного производства вейпов и жидкостей для них.

Стоимость изъятого оборудования и товара достигла 50 миллионов гривен – это один из крупнейших нелегальных бизнесов такого масштаба, ликвидированных в последнее время. По данным досудебного расследования, группа лиц организовала налаженное производство электронных сигарет, жидкостей и комплектующих без каких-либо разрешительных документов, лицензий или маркировки.

Продукция изготавливалась кустарным способом, без контроля качества, но в промышленных масштабах, действовало сразу семь производственных линий. Товар реализовывали через собственную разветвленную сеть торговых точек в торгово-развлекательных центрах по всей Украине, а также через интернет-магазины.

По оперативной информации, к процессу было привлечено около 300 человек, которые отвечали за производство, упаковку, логистику и продажу. Операция БЭБ охватила сразу несколько регионов. Детективы провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

Обыски осуществлялись в складских и офисных помещениях, транспорте, а также в самих точках продаж. В результате было изъято:

более 276 тысяч единиц нелегальной продукции;

нелегальной продукции; ароматизаторы, жидкости, картриджи, упаковки ;

; 7 линий для изготовления жидкостей и около 6 тыс. литров ингредиентов – глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, никотин.

Все это использовалось для изготовления смесей, которые попадали к потребителю без каких-либо гарантий безопасности. Речь идет не только о нарушении налогового законодательства, но и потенциальной угрозе для здоровья потребителей.

Сейчас продолжается досудебное расследование. В фокусе – установление организаторов схемы, финансовых потоков и полного масштаба преступной деятельности.

