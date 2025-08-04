Вывели из крупной нефтяной компании 585 млн грн в начале полномасштабного вторжения: разоблачены новые подробности схемы

В Украине будут судить чиновницу коммерческого банка, которая помогла вывести 585 млн грн из ПАО "Укртатнафта". Она проставила фальшивые даты на поддельных документах, что позволило перевести 20 млн долларов на счет фиктивной компании.

Видео дня

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). В первый день полномасштабного вторжения России в Украину, когда страна оказалась на грани выживания, организованная преступная группа провернула одну из самых масштабных схем вывода средств из стратегического предприятия.

По данным БЭБ, со счетов общества вывели эквивалент 585 миллионов гривен. Среди тех, кто способствовал сделке – заместитель начальника Департамента валютного контроля одного из коммерческих банков, обвинительный акт в отношении которой уже передан в суд.

По данным следствия, 24 февраля 2022 года, в день начала вторжения, между ПАО "Укртатнафта" и компанией-нерезидентом был заключен внешнеэкономический контракт на закупку сырой нефти. На первый взгляд обычная коммерческая сделка. Но в реальности все было иначе, из-за войны фактический импорт сырья был невозможен. Этим и воспользовались должностные лица предприятия, подделав контракт и сопроводительные счета (инвойсы), имитируя поставку от другой компании – фиктивной и подконтрольной им.

Чтобы легализовать перевод средств по поддельным документам, в дело вмешалась представительница банка. По данным БЭБ, заместитель начальника департамента валютного контроля вручную проставила даты на фальсифицированных документах, создавая видимость, что банк получил их еще до перевода средств. На основе этих документов было перечислено 20 млн долларов США на счет подконтрольной фирмы за рубежом.

Ее действия позволили скрыть признаки преступления и обеспечить проведение операции в системе банка без лишних вопросов. Эксперты подтвердили подделку, это выводы как СБУ, так и судебно-почерковедческих экспертов.

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование и передали дело в суд. Чиновнице инкриминируют пособничество в завладении имуществом в крупных размерах в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается в отношении других лиц, причастных к схеме. В целом подозрение по делу ПАО "Укртатнафта" получили шесть человек, один из которых уже предстанет перед судом. Дело касается не только одного эпизода, а целого ряда преступлений, от вывода нефтепродуктов на аффилированные фирмы до масштабного уклонения от уплаты налогов.

Ранее в рамках расследования против "Укртатнафты" правоохранители провели 49 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Дело связывают с бывшим председателем правления концерна Александром Ярославским, который объявлен в международный розыск.

По данным следствия, он организовал схему легализации 5,8 млрд грн через мнимые сделки с аффилированными компаниями. Были изъяты документы, компьютеры, накопители данных и другие доказательства. Девяти лицам сообщено о подозрении, а на активы, включая корпоративные права и счета в иностранной инвесткомпании – наложен арест. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывший исполняющий обязанности первого заместителя председателя правления компании "Укртатнафта" может попасть на 12 лет за решетку за растрату нефти на сумму более 3,25 млрд грн в начале полномасштабной войны. Часть убытков уже удалось вернуть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!