Украинцам массово продавали подделки Cartier: где раскрыли мошенническую схему

В Украине раскрыли схему по производству и продаже поддельных ювелирных изделий под логотипами известных мировых брендов; в ходе обысков было изъято контрафактных украшений на сумму почти 4,6 млн гривен. Ущерб правообладателю торговой марки оценивается почти в 30 млн гривен, а двум организаторам схемы грозит до шести лет лишения свободы.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Правоохранители официально не сообщают название торговой марки, однако обнародованные фотографии свидетельствуют о том, что речь идет о Cartier.

В ходе расследования детективы установили, что незаконный бизнес велся на базе собственной ювелирной мастерской в Одессе. Именно там из золота и серебра изготавливали украшения, на которые незаконно наносили логотипы популярных мировых брендов, создавая иллюзию, что это оригинальная продукция. По версии следствия, организатором схемы был 57-летний одессит, официально зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель с видом деятельности "Производство ювелирных изделий".

Отмечается, что это позволяло ему скрывать незаконное изготовление драгоценностей под видом легального бизнеса. К работе он привлек 50-летнюю жительницу Одессы. Вместе они организовали не только производство, но и систему сбыта контрафактных изделий.

Подделки продавали в торговом центре и через интернет

Следствие установило, что реализация поддельных украшений осуществлялась через официально оформленный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Одессы. Кроме того, клиентов активно искаличерез социальные сети и популярные мессенджеры.

После оформления заказа украшения отправляли покупателям почтовыми службами в разные регионы Украины, что позволило значительно расширить географию незаконного бизнеса. В ходе санкционированных обысков детективы БЭБ пресекли деятельность подпольного ювелирного цеха и изъяли значительное количество готовой продукции.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых поддельных золотых украшений составляет почти 4,6 миллиона гривен. Также было изъято оборудование и другое имущество, которое использовалось для изготовления контрафактной продукции.

По результатам экспертных исследований установлено, что незаконное использование торговых марок нанесло компании-правообладателю ущерб почти на 30 миллионов гривен. Для обеспечения возможного возмещения ущерба на изъятое имущество наложен арест.

Организаторам грозит до шести лет лишения свободы

Обоим фигурантам было предъявлено подозрение по статьям, касающимся нарушения прав интеллектуальной собственности и незаконного использования знаков для товаров и услуг. По завершении досудебного расследования обвинительный акт был передан в суд.

В случае доказательства вины организаторам схемы грозит до шести лет лишения свободы, штраф, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности. В БЭБ подчеркивают, что распространение контрафактной продукции наносит ущерб не только владельцам известных брендов, но и честному бизнесу, который работает легально, платит налоги и отвечает за качество своей продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники всё чаще маскируют свои схемы на рынке подержанных автомобилей под привлекательные объявления. Сообщения о "срочной продаже", "низкой цене" и "быстром оформлении" оказываются ловушкой. Покупателям присылают поддельные документы, фишинговые ссылки и требуют деньги за машины, которых на самом деле нет.

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