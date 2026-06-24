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Как мошенники продают "авто за 5 минут": схема в интернете, которая работает через задатки и фейковые документы

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
141
Иллюстрация - парковка авто
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Мошенники все чаще маскируют свои схемы на рынке подержанных автомобилей под привлекательные объявления. Сообщения о "срочной продаже", "низкой цене" и "быстром оформлении" оказываются ловушкой. Покупателям присылают фейковые документы, фишинговые ссылки и требуют деньги за машины, которых на самом деле нет.

Об этом предупредил Главный сервисный центр МВД. Там призвали в случае подозрения в мошенничестве сообщать об этом киберполиции через онлайн-форму.

Как работает циничная схема: главные признаки

  • Требование предоплаты за несуществующий автомобиль;
  • продажа автомобилей с поддельными или неполными документами;
  • фишинговые ссылки для "бронирования" или "оплаты";
  • отправка поддельных документов для укрепления доверия;
  • предложения "быстрого оформления" через третьих лиц.

Деньги просят еще до встречи

Главный инструмент мошенников – предоплата. Покупателя убеждают, что машина "сейчас востребована", поэтому ее стоит срочно "забронировать". Как только средства поступают на счет продавца, объявление удаляют, а сам он исчезает.

Иногда продают транспорт, которого вообще нет. А чтобы жертва не сомневалась, ей присылают копии поддельных регистрационных документов или справок из сервисных центров.

Фишинговые страницы и поддельные "сервисы бронирования"

Злоумышленники активно используют клоны известных сайтов. Они предлагают перейти по ссылке якобы для "подтверждения оплаты" или "резервирования автомобиля". Введя там реквизиты банковской карты, покупатель просто открывает доступ к своим деньгам – их сразу списывают.

Работают также схемы с "посредниками". Такие дельцы обещают мгновенно проверить машину в базах данных и быстро все оформить.

Как купить автомобиль без посредников и мошеннических схем

Самостоятельная проверка машины перед покупкой не застрахует от проблем на 100%. Часть данных об ограничениях или обременениях закрыта для публичного доступа, поэтому определенные риски все равно остаются.

Безопасно оформить куплю-продажу онлайн можно только через приложение Дія. Покупатель и продавец подписывают договор электронными подписями, а система автоматически проверяет данные в государственных реестрах.

Далее сделку обрабатывает сервисный центр МВД. Новый техпаспорт появится в электронном виде в "Кабинете водителя" и в приложении Дія.

Также в МВД предлагают услугу экспертного исследования автомобиля. Специалисты помогут выявить:

  • подделку или изменение идентификационных номеров;
  • признаки вмешательства в регистрационные документы;
  • возможные следы перебитых агрегатов.

Как снизить риск потери денег: 5 простых правил

  • Не перечислять задатки без осмотра автомобиля;
  • не переходить по сторонним ссылкам;
  • проверять документы лично;
  • избегать переводов на частные карты в качестве "гарантии бронирования";
  • пользоваться только государственными сервисами с доменом gov.ua.

Как сообщал OBOZ.UA, мошенники в Украине больше не взламывают карты. Вместо этого украинцы сами отдают свои деньги.

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УкраинаСхемыМошенничествоавтосхема обманаМинистерство внутренних дел Украины (МВС)Діяб/у автомобиль
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