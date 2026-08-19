Украинцам готовят налог на посылки из-за рубежа: за что проголосовали народные депутаты
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Народные депутаты поддержали в первом чтении новый Таможенный кодекс Украины. Он предусматривает переход на европейские стандарты и терминологию, расширение функций Государственной таможенной службы и отмену льготы по налогообложению посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро.
За соответствующий законопроект № 15450 19 августа проголосовали 261 народный депутат (результаты поименного голосования – по ссылке). По фракциям голоса распределились следующим образом:
- "Слуга народа" – 229;
- "Европейская солидарность" – 26;
- "Батькивщина" – 24;
- "Платформа за жизнь и мир" – 21;
- "Доверие" – 19;
- "Голос" – 19;
- "За будущее" – 18;
- "Восстановление Украины" – 17;
- внефракционные – 19.
Законопроект входит в группу "евроинтеграционных" – является частью требований к Украине как государству-кандидату на вступление в Европейский Союз (согласно переговорному разделу 29 "Таможенный союз" кластера 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие"). Кроме того, это одно из обязательств Украины для получения третьего транша финансовой помощи по программе Ukraine Facility в размере 1,5 млрд евро.
Ключевые нововведения нового Таможенного кодекса
- Стандарты и терминология ЕС
Полный переход на европейскую таможенную терминологию, внедрение системы авторизаций, новых процедур, европейского подхода к декларированию, таможенному долгу и гарантиям.
- "Право быть услышанным"
Предприниматели смогут доказывать обоснованность таможенной стоимости товара до принятия формального решения таможней, что должно существенно сократить количество судебных исков.
- Полная цифровизация через "единое окно"
Закреплен автоматический электронный обмен данными между бизнесом и таможней. Разрешительные документы будут поступать автоматически, что минимизирует человеческий фактор и коррупционные риски.
- Сохранение статусов АЭО и льгот
Действующие авторизации продолжат действовать, а компании со статусом Авторизованного экономического оператора (АЕО) сохранят свои привилегии. Полностью сохраняются льготы для оборонной промышленности, энергетики и гуманитарной помощи.
- Льготы для граждан
На время военного положения и в течение 1 года после него сохраняются беспошлинные лимиты на ввоз товаров в багаже (до 500 евро / 50 кг по суше и до 1000 евро / 50 кг авиатранспортом).
- Прозрачное обжалование
Введён четкий двухступенчатый порядок обжалования решений (сначала в орган более высокого уровня, затем – в суд), согласованный с Законом "Об административной процедуре".
- Оперативно-розыскные полномочия таможни
Предусмотрено предоставление таможенникам следственных полномочий по примеру 25 стран ЕС. Одновременно с Кодексом эта норма не вступит в силу – критерии и пределы будут отдельно прописаны в УПК после консультаций с прокуратурой и бизнесом.
Также во время обсуждения законопроекта некоторые народные депутаты обратили внимание на то, что в проект Таможенного кодекса уже прописан механизм администрирования налога на посылки стоимостью до 150 евро. Впрочем, собственно законопроект об этой норме до сих пор в Раде не приняли.
Сроки вступления в силу новых норм
Проект Таможенного кодекса насчитывает 781 статью и построен по логике европейского законодательства. Вступление его в силу запланировано на 1 декабря 2027 года, чтобы у бизнеса и таможни было время на адаптацию, а переход на новые электронные системы будет происходить поэтапно до конца 2029 года.
Сейчас законопроект готовят ко второму чтению. Это означает, что в принятый проект могут быть внесены предложения и поправки народных депутатов, а значит, текст кодекса не является окончательным и ещё может измениться.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Международный валютный фонд обновил перечень структурных ориентиров для Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF. Всего документ содержит семь обязательств, большинство из которых касаются налоговой и бюджетной политики. Среди них – налогообложение доходов от цифровых платформ, изменения правил для международных посылок, реформа налогового законодательства, новые требования к НКРЭКП и Государственной налоговой службе.
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