Украинцам готовят налог на посылки из-за рубежа: за что проголосовали народные депутаты

Народные депутаты поддержали в первом чтении новый Таможенный кодекс Украины. Он предусматривает переход на европейские стандарты и терминологию, расширение функций Государственной таможенной службы и отмену льготы по налогообложению посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро.

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За соответствующий законопроект № 15450 19 августа проголосовали 261 народный депутат (результаты поименного голосования – по ссылке). По фракциям голоса распределились следующим образом:

"Слуга народа" – 229;

– 229; "Европейская солидарность" – 26;

– 26; "Батькивщина" – 24;

24; "Платформа за жизнь и мир" – 21;

– 21; "Доверие" – 19;

19; "Голос" – 19;

– 19; "За будущее" – 18;

– 18; "Восстановление Украины" – 17;

– 17; внефракционные – 19.

Законопроект входит в группу "евроинтеграционных" – является частью требований к Украине как государству-кандидату на вступление в Европейский Союз (согласно переговорному разделу 29 "Таможенный союз" кластера 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие"). Кроме того, это одно из обязательств Украины для получения третьего транша финансовой помощи по программе Ukraine Facility в размере 1,5 млрд евро.

Ключевые нововведения нового Таможенного кодекса

Стандарты и терминология ЕС

Полный переход на европейскую таможенную терминологию, внедрение системы авторизаций, новых процедур, европейского подхода к декларированию, таможенному долгу и гарантиям.

"Право быть услышанным"

Предприниматели смогут доказывать обоснованность таможенной стоимости товара до принятия формального решения таможней, что должно существенно сократить количество судебных исков.

Полная цифровизация через "единое окно"

Закреплен автоматический электронный обмен данными между бизнесом и таможней. Разрешительные документы будут поступать автоматически, что минимизирует человеческий фактор и коррупционные риски.

Сохранение статусов АЭО и льгот

Действующие авторизации продолжат действовать, а компании со статусом Авторизованного экономического оператора (АЕО) сохранят свои привилегии. Полностью сохраняются льготы для оборонной промышленности, энергетики и гуманитарной помощи.

Льготы для граждан

На время военного положения и в течение 1 года после него сохраняются беспошлинные лимиты на ввоз товаров в багаже (до 500 евро / 50 кг по суше и до 1000 евро / 50 кг авиатранспортом).

Прозрачное обжалование

Введён четкий двухступенчатый порядок обжалования решений (сначала в орган более высокого уровня, затем – в суд), согласованный с Законом "Об административной процедуре".

Оперативно-розыскные полномочия таможни

Предусмотрено предоставление таможенникам следственных полномочий по примеру 25 стран ЕС. Одновременно с Кодексом эта норма не вступит в силу – критерии и пределы будут отдельно прописаны в УПК после консультаций с прокуратурой и бизнесом.

Также во время обсуждения законопроекта некоторые народные депутаты обратили внимание на то, что в проект Таможенного кодекса уже прописан механизм администрирования налога на посылки стоимостью до 150 евро. Впрочем, собственно законопроект об этой норме до сих пор в Раде не приняли.

Сроки вступления в силу новых норм

Проект Таможенного кодекса насчитывает 781 статью и построен по логике европейского законодательства. Вступление его в силу запланировано на 1 декабря 2027 года, чтобы у бизнеса и таможни было время на адаптацию, а переход на новые электронные системы будет происходить поэтапно до конца 2029 года.

Сейчас законопроект готовят ко второму чтению. Это означает, что в принятый проект могут быть внесены предложения и поправки народных депутатов, а значит, текст кодекса не является окончательным и ещё может измениться.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Международный валютный фонд обновил перечень структурных ориентиров для Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF. Всего документ содержит семь обязательств, большинство из которых касаются налоговой и бюджетной политики. Среди них – налогообложение доходов от цифровых платформ, изменения правил для международных посылок, реформа налогового законодательства, новые требования к НКРЭКП и Государственной налоговой службе.

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