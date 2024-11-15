Украинцам без высшего образования готовы платить около 60 тысяч: какие вакансии открыты

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

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К примеру, компания из сферы автосервиса ищет автомеханика-автослесаря. Платить обещают от 60 000 до 120 000 грн. Среди требований – опыт работы от 2 лет.

Другая компания из этой же сферы готова платить от 50 000 до 80 000 грн тонировщику. "Готовы взять студента, человека с инвалидностью. Опыт работы от 1 года", – говорится в объявлении.

Строительная компания ищет квалифицированного оператора экскаватора для работы по строительству складских помещений. Зарплату предлагают от 40 000 до 60 000 грн.

Логистическая компания готова платить от 53 000 до 90 000 грн водителю-международнику. "Мы ищем кандидатов с опытом работы водителем-международником от 1 лет, со знанием дорожного правила, способностью к концентрации и длительной езде. Задача водителя-международника заключается в оперативной и безопасной доставке грузов в пункт назначения", – говорится в описании вакансии.

Украинцам стали больше платить

В то же время, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале, украинские работодатели увеличили размер предлагаемых зарплат. В октябре этот показатель вырос в среднем на 5% – до 22 500 грн. При этом в некоторых сферах предлагаемая зарплата еще увеличилась – в частности, работникам сельского хозяйства были готовы платить на 7% больше, чем ранее, в среднем 24 000 грн.

На 6% увеличился размер предлагаемой зарплаты в строительстве и культуре – до 27 500 и 21 500 грн в среднем соответственно.

На 5% выросла предлагаемая зарплата сразу в ряде сфер:

в логистике – в среднем до 21 000 грн;

медицине, фармацевтике – до 22 500 грн;

на рабочих специальностях, в производстве – до 22 500 грн.

По регионам больше всего увеличилась предлагаемая зарплата во Львовской области – в среднем на 1500 грн, до 22 500 грн. Далее идут области:

Киевская – в среднем на 1 050 грн, до 25 000 грн;

Днепропетровская – на 1 000 грн, до 21 000 грн;

Одесская – на 1 000 грн, до 21 000 грн;

Харьковская – на 1 000 грн, до 20 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в октябре больше всего новых сотрудников искали компании в сфере розничной торговли – ими было размещено 17 521 вакансий. Меньше всего вакансий разместили компании, занимающиеся дизайном – 40.

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