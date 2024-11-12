Украинцам стали больше платить: как работодатели пересчитали зарплаты

Украинские работодатели увеличили размер предлагаемых зарплат. В октябре этот показатель вырос в среднем на 5% – до 22 500 грн. При этом в некоторых сферах предлагаемая зарплата увеличилась еще выше – в частности, в работникам сельского хозяйства были готовы платить на 7% больше, чем ранее, в среднем 24 000 грн.

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На 6% увеличился размер предлагаемой зарплаты в сферах строительства и культуры. До средних 27 500 и 21 500 грн соответственно, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале.

На 5% выросла предлагаемая зарплата сразу в ряде сфер. В частности:

в логистике – до средних 21 000 грн;

медицине, фармацевтике – до 22 500 грн;

по рабочим специальностям, в производстве – до 22 500 грн.

В региональном разрезе больше всего увеличилась предлагаемая зарплата во Львовской области – в среднем на 1 500 грн, до 22 500 грн. Далее идут:

Киевская – в среднем на 1 050 грн, до 25 000 грн

Днепропетровская – на 1 000 грн, 21 000 грн;

Одесская – на 1 000 грн, до 21 000 грн;

Харьковская – на 1 000 грн, до 20 000 грн.

За работу без опыта готовы платить 35 тысяч и больше

В то же время, наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им 35 тыс. грн и даже больше.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию продавца-консультанта по мобильным телефонам и аксессуарам. Платить обещают от 35 000 до 45 000 грн. Как уверяет автор объявления, для трудоустройства "опыт работы не обязателен".

Сервис доставки ищет курьеров и курьеров на зарплату до 50 000 грн. "С собой нужно взять паспорт и водительские права с техпаспортом", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке ожидают, что по итогам 2024 года реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине вырастет на 14% и превысит довоенный уровень. Заставляет же работодателей повышать зарплату конкуренция за работников – рынок труда ощущает дефицит кадров.

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