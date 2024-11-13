Названа самая популярная профессия в Украине: кого работодатели ищут чаще всего

В октябре украинские компании больше всего искали специалистов в сфере розничная торговля – таких вакансий было размещено 17 521. Меньше всего – дизайнеров, 40.

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Больше 10 тыс. вакансий было размещено для работников оптовой торговли и дистрибуции – 10 171, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале. Таким образом, в целом самыми востребованными в Украине являются специалисты по продажам.

Третье место по количеству вакансий у гостинично-ресторанного бизнеса – 9 868. Далее идут сферы:

силы обороны – 6 983;

медицина, здравоохранение, аптеки – 6 503.

А вот меньше всего в Украине ищут специалистов по дизайну. Таких вакансий в октябре было размещено всего 40. Среди наименее востребованных профессий также:

шоу-бизнес, искусство, культура – 163;

туризм – 215;

лесная промышленность, лесообработка – 274;

горная промышленность – 284.

Украинцам стали больше платить

В то же время, отметили специалисты, украинские работодатели увеличили размер предлагаемых зарплат. В октябре этот показатель вырос в среднем на 5% – до 22 500 грн. При этом в некоторых сферах предлагаемая зарплата увеличилась еще выше – в частности, работникам сельского хозяйства были готовы платить на 7% больше, чем ранее, в среднем – 24 000 грн.

На 6% увеличился размер предлагаемой зарплаты в сферах строительства и культуры. До 27 500 и 21 500 грн в среднем соответственно.

На 5% выросла предлагаемая зарплата сразу в ряде сфер:

в логистике – в среднем до 21 000 грн;

медицине, фармацевтике – до 22 500 грн;

на рабочих специальностях, в производстве – до 22 500 грн.

По регионам больше всего увеличилась предлагаемая зарплата во Львовской области – в среднем на 1500 грн, до 22 500 грн. Далее идут:

Киевская – в среднем на 1 050 грн, до 25 000 грн;

Днепропетровская – на 1 000 грн, до 21 000 грн;

Одесская – на 1 000 грн, до 21 000 грн;

Харьковская – на 1 000 грн, до 20 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им 35 тыс. грн и даже больше.

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