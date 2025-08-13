Украинцам активно предлагают вакансии с проживанием: в каких регионах больше всего

В Украине за семь месяцев 2025 года подали более 3,2 тыс. вакансий с бесплатным жильем или компенсацией аренды, из них более 1,2 тыс. до сих пор остаются открытыми. Больше всего предложений в Киеве – 533, во Львовской области – почти 400, а в Днепропетровской и Киевской областях – по 390.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. Рынок труда в Украине переживает заметные изменения, все больше работодателей готовы не только обеспечить работников работой, но и помочь им с жильем.

Такая тенденция особенно актуальна для тех, кто переезжает в другой город или ищет новые возможности без дополнительных расходов на аренду. За первые семь месяцев 2025 года в базе Государственной службы занятости появилось более 3,2 тысячи вакансий, в которых работодатели предлагают или бесплатное жилье, или компенсацию арендной платы.

Из них более 1,2 тысячи все еще остаются открытыми, что свидетельствует о стабильном спросе на работников, готовых переехать. Больше всего таких вакансий сейчас в Киеве – 533 предложения. Львовская область занимает вторую позицию с почти 400 предложениями. В пятерку лидеров входят также Днепропетровская и Киевская области (по 390 вакансий) и Полтавщина (125 вакансий).

Больше всего людей на такие вакансии трудоустроили в Днепропетровской области – более 250 человек. В Киеве официально нашли работу с жильем почти 190 человек, на Киевщине и в Ивано-Франковской области – более 100, это свидетельствует, что спрос на подобные условия существует в разных регионах страны, а не только в крупных городах. Узнать об актуальных вакансиях с проживанием можно несколькими способами:

воспользоваться мобильным приложением Государственной службы занятости;

посетить официальный сайт и ввести в поиске запрос "вакансии с жильем";

обратиться в ближайший центр занятости и получить консультацию карьерного советника.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, треть вакансий в Украине касается сфер торговли и рекламы – это десятки тысяч рабочих мест, что свидетельствует о жестком дефиците кадров в этой области. Кроме того, немало рабочих ищут в логистические и производственные предприятия.

