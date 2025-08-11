Работодатели в Украине активно ищут работников: каких вакансий на рынке больше всего

Треть вакансий в Украине касается сфер торговли и рекламы – это десятки тысяч рабочих мест, что свидетельствует о том жесткий дефицит кадров в этой области. Кроме того, немало рабочих ищут в логистические и производственные предприятия.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости, ссылаясь на данные Единого портала вакансий. Отмечается, что по состоянию на 7 августа на площадке опубликовано 244 тыс. предложений работы.

Торговля

Сейчас наибольшее количество предложений работы в Украине сосредоточено в сфере торговли. Всего с начала 2025 года на Едином портале было опубликовано 41 тыс. таких вакансий, то есть 17% от их количества.

Средняя заработная плата в сфере торговли в этом году составляет 25 тыс. гривен. А больше всего таких вакансий – ожидаемо в крупнейших регионах:

Киев – 13,5 тысяч;

Львовская область – 3,7 тысячи;

Днепропетровская область – 3,1 тысячи.

Маркетинг и реклама

Второй по количеству предложений работы в Украине является сфера маркетинга и рекламы. С начала 2025 года на Едином портале вакансий было опубликовано 37 тыс. объявлений, что составляет 16% от общего количества.

Средняя заработная плата в этой сфере – 17 тыс. гривен. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в таких регионах:

Киев – 6,5 тысяч;

Львовская область – 5,5 тысяч;

Днепропетровская область – 2,4 тысячи.

Транспорт и логистика

Третьей по количеству вакансий в Украине является сфера транспорта и логистики. За семь месяцев 2025 года на Едином портале опубликовано 24 тыс. предложений работы, или 10% от всех вакансий. Средняя заработная плата в этой сфере составляет 27 тыс. гривен.

Кроме того, в Госслужбе занятости отметили немалую нехватку рабочих рук в промышленности. В частности с начала года было опубликовано 19 тыс. (или 8%) вакансий на производство со средней зарплатой в 23 тыс. грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине остро не хватает квалифицированных рабочих кадров, в частности электромонтеров, сварщиков, токарей и слесарей. Из-за этого производство и критическая инфраструктура рискуют остановиться, что требует срочного развития профессионального образования и переобучения.

