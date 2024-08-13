Украинского нардепа будут судить за хищения газа на 2,1 млрд грн: следствие завершено

Дело действующего народного депутата Украины об организации хищений природного газа более чем на 2,1 млрд грн будет направлено в суд, т.к. расследование по нему завершено. Следствие установило, что схема проворачивалась в 2013-2017 годах, в ней также участвовали должностные лица Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ во Львовской области. Имущество этих ТЭЦ арестовано.

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О завершении следствия заявили 13 августа в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Как уже сообщалось, речь, вероятно, идет о Ярославе Дубневиче ("За майбутнє").

"12 августа 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины, который подозревается в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли... Обвинительные акты в отношении пяти участников преступления направлены в суд, а на целостные имущественные комплексы Новораздельская ТЭЦ и Новояворовская ТЭЦ наложен арест", – говорится в сообщении.

"Дело Дубневича": что обнаружило следствие

Расследование показало, что в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины привлек еще пять человек и организовал завладение природным газом на общую сумму более 2,155 млрд грн. Газ получили подконтрольные депутату должностные лица Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ.

В САП отмечают, что под контролем депутата предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза" природного газа якобы для производства тепловой энергии для населения. Это позволило коммерческим ТЭЦ получить газ по ценам существенно ниже рыночных.

"Однако полученный льготный газ Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ не поставляли населению, а использовали в хозяйственной деятельности для производства электричества. Его в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по тарифу, определенному на основании себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене", – отметили в САП. В результате доходность производства электричества на этих ТЭЦ в некоторые периоды превышала 130%.

Кроме того, в 2013-2018 годах Дубневич, вероятно, организовал отмывание части полученных таким образом средств. Для этого "выручку" переводили на счета подконтрольной компании и фирмам-офшорам для маскировки. Позже средства возвращали в Украину под видом иностранных инвестиций в сферу солнечной энергетики.

Ранее в НАБУ сообщали, что в результате расследования во Львове задержали четырех должностных лиц ООО "Енергія-Новий Розділ", ООО "Енергія-Новояворівськ" и ООО "Енергія". Это компании, которые управляют указанными ТЭЦ.

Все три предприятия основаны и принадлежали братьям Ярославу (действующий нардеп) и Богдану Дубневичу (экс-нардеп). В момент объявления подозрения нардепу в 2023 году предприятия были оформлены в равных долях Юрия Дубневича (сын Ярослава Дубневича) и Павла Дубневича (сын Богдана Дубневича). Это подтверждают данные госреестров.

Что известно о Ярославе Дубневиче

Ярослав Дубневич на парламентских выборах в 2019 году прошел в Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 120-му округу (Львовская область). Является членом депутатской группы "За майбутнє".

Согласно аналитике движения "Чесно", Дубневич успел войти в список самых злостных парламентариев-прогульщиков. С начала 2022 года и до мая 2023-го он пропустил 75% голосований.

Проект "Наші Гроші" заявлял, что у Ярослава Дубневича нашли 200 кг золота, элитные авто и недвижимость, якобы оформленные на подставное лицо – тестя парламентария. Журналисты рассказали, что на львовскую компанию "Перезвон", владельцем которой является 80-летний Мирослав Швыдкый, тесть Дубневича, записано немалое имущество. К примеру, элитных авто – на 17 млн гривен.

Также в феврале 2022 года САП по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт об обвинении 9 человек, среди которых был и нардеп Ярослав Дубневич. Его и 8 других обвиняемых подозревают в незаконном завладении более 93 млн гривен средств "Укрзализныци".

По данным следствия, Дубневич и еще восемь чиновников организовали схему, по которой филиал "Укрзалізниці" "Центр обеспечения производства" с 2015 по 2017 год закупал стрелочную продукцию по существенно завышенным ценам. Для этого в тендеры привлекали компании-посредники, одна из которых принадлежит Дубневичу. Сам нардеп якобы лоббировал, чтобы из бюджета УЗ выделяли средства на закупки в его компаниях. Ущерб от схемы превышает 93 миллиона гривен.

Дубневич находится в международном розыске с октября 2023 года. По данным стороны обвинения, Дубневич пересек границу Румынии с Венгрией, а дальнейшее его местонахождение неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты заметили, что в окружении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля – много одиозных и коррумпированных людей, связанных, в частности, со львовскими бизнесменами братьями Дубневичами.

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