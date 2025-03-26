Украинским водителям приходиться платить почти 900 тысяч за парковку: где стоимость места на паркинге самая высокая

В Украине ощутимо подорожали места на паркингах. В феврале медианная цена места по стране (находится посредине между самым высоким и самым низким значением) составила 708 383 грн, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Больше всего расценки выросли в Одессе – на 14,7%, до 623 558 грн. А в целом самые высокие цены зафиксированы в Киеве – здесь медианная стоимость паркоместа составила 879 796 грн.

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При этом в столице в феврали цены снизились – однако практически незаметно, на 1,8%, рассказали OBOZ.UA на профильном портале. Самый высокий же рост, помимо Одессы, был зафиксирован во:

Львове – на 10%, до 624 071 грн;

Днепре – на 8%, до 808 619 грн.

В то же время, отмечается, стоимость места на парковках снизилась – на 3%, до 40 000 грн. Больше всего в:

Днепре – на 88,2%, до 20 000 грн;

Киеве – на 38,2%, до 60 000 грн;

Одессе – на 9,8%, до 35 423 грн.

"Наивысшая медианная стоимость места на парковке по Украине зафиксирована во Львове – 564 013 грн. Что на 13% больше, чем в феврале 2024 года", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается, спрос на места на паркингах в Украине существенно вырос – на 18%. Однако предложение уменьшилось – на 4,6%.

А вот спрос на покупку мест на парковках уменьшился на 27,6%. При этом предложение уменьшилось на 11,6%.

В Украине существенно изменили цены на 1-комнатные квартиры

Также во многих крупных городах Украины переписали стоимость новых 1-комнатных квартир. Причем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Одессе – сразу на 15%, до средних 45 300 долларов. Также, по данным профильного портала, значительное подорожание зафиксировано в:

Чернигове – на 10%;

Ривне – на 9%;

Ивано-Франковске – на 7%;

Черновцах, Тернополе – на 6%.

В Киеве цены на новые квартиры также выросли – однако не так заметно. Удорожание составило 2%.

Подешевело жилье, по данным аналитиков, лишь в 4 городах. В частности:

в Ужгороде и Запорожье на 7%;

Харькове – на 3%;

Львове – на 1%.

Как сообщал OBOZ.UA, также преимущественно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – сразу на 12%.

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