В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры: где стоимость жилья изменили сильнее всего

Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. При чем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – сразу на 12%, до средних 45 000 долларов.

Видео дня

В целом, стоимость жилья повысили в диапазоне от 2 до 12%. Помимо Житомира, значительное подорожание зафиксировано в:

Ривном, Ужгороде – на 9%;

Черкассах – на 8%;

Одессе – на 7%.

Во Львове такие квартиры подорожали на 5%. В Днепре – на 4%.

В Харькове и Чернигове зафиксирован рост цен на 3%. А в Ивано-Франковске – на 2%.

Подешевело же жилье, по данным аналитиков, лишь в 2-х городах. В частности:

Тернополе – на 4%;

Запорожье – на 3%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, по данным крупного профильного портала, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего – в Запорожье, в среднем, 18 000 долларов. Среди лидеров также:

Харьков, Николаев – 21 000 долларов;

Сумы – 22 000 долларов.

Самые высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем 65 000 долларов. А кроме того, в:

Киеве – 63 000 долларов;

Ужгороде – 60 000 долларов.

В Украине намерены переписать правила по квартирам и домам

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377. Как уточнила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

Разработанный же законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготную ипотеку;

компенсацию стоимости жилья;

аренду с выкупом;

лизинг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последние 6 месяцев аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило более 6 500 грн – со средних 24 588 до 18 000 грн, или сразу 26,79% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!