В Украине существенно изменили цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоят

Во многих крупных городах Украины переписали стоимость новых 1-комнатных квартир. При чем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Одессе – сразу на 15%, до средних 45 300 долларов.

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В целом, стоимость жилья повысили в диапазоне от 2 до 12%. Помимо Одессы, значительное подорожание зафиксировано в:

Чернигове – на 10%;

Ривном – на 9%;

Ивано-Франковске – на 7%;

Черновцах, Тернополе – на 6%.

В Киеве же цены на новые квартиры также выросли – однако не так заметно. Удорожание составило 2%.

Подешевело же жилье, по данным аналитиков, лишь в 4-х городах. В частности:

в Ужгороде и Запорожье на 7%;

Харькове – на 3%;

Львове – на 1%.

Сколько стоят новые 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, по данным крупного профильного портала, на первичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 26 000 до 56 700 долларов. Дешевле всего – в Сумах, в среднем, 18 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 27 000 долларов;

Харьков – 27 900 долларов;

Тернополь – 29 500 долларов;

Николаев – 29 700 долларов.

Самые высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем 56 700 долларов. А кроме того, в Киеве – 53 300 долларов.

Квартиры на вторичном рынке подорожали

Также преимущественно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – сразу на 12%.

В целом цены на квартиры повысили в диапазоне от 2 до 12%. Кроме Житомира, значительное подорожание зафиксировано в таких городах:

Ривне, Ужгород – на 9%;

Черкассы – на 8%;

Одесса – на 7%.

Во Львове такие квартиры подорожали на 5%, в Днепре – на 4%.

В Харькове и Чернигове зафиксирован рост цен на 3%. А в Ивано-Франковске – на 2%.

Подешевело жилье, по данным аналитиков, лишь в двух городах: Тернополь – на 4%. Запорожье – на 3%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.

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