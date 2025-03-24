В Украине существенно изменили цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоят
Во многих крупных городах Украины переписали стоимость новых 1-комнатных квартир. При чем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Одессе – сразу на 15%, до средних 45 300 долларов.
В целом, стоимость жилья повысили в диапазоне от 2 до 12%. Помимо Одессы, значительное подорожание зафиксировано в:
- Чернигове – на 10%;
- Ривном – на 9%;
- Ивано-Франковске – на 7%;
- Черновцах, Тернополе – на 6%.
В Киеве же цены на новые квартиры также выросли – однако не так заметно. Удорожание составило 2%.
Подешевело же жилье, по данным аналитиков, лишь в 4-х городах. В частности:
- в Ужгороде и Запорожье на 7%;
- Харькове – на 3%;
- Львове – на 1%.
Сколько стоят новые 1-комнатные квартиры в Украине
В целом, по данным крупного профильного портала, на первичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 26 000 до 56 700 долларов. Дешевле всего – в Сумах, в среднем, 18 000 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожье – 27 000 долларов;
- Харьков – 27 900 долларов;
- Тернополь – 29 500 долларов;
- Николаев – 29 700 долларов.
Самые высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем 56 700 долларов. А кроме того, в Киеве – 53 300 долларов.
Квартиры на вторичном рынке подорожали
Также преимущественно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – сразу на 12%.
В целом цены на квартиры повысили в диапазоне от 2 до 12%. Кроме Житомира, значительное подорожание зафиксировано в таких городах:
- Ривне, Ужгород – на 9%;
- Черкассы – на 8%;
- Одесса – на 7%.
Во Львове такие квартиры подорожали на 5%, в Днепре – на 4%.
В Харькове и Чернигове зафиксирован рост цен на 3%. А в Ивано-Франковске – на 2%.
Подешевело жилье, по данным аналитиков, лишь в двух городах: Тернополь – на 4%. Запорожье – на 3%.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.
В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.
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