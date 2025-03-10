Украинским учителям готовы платить 50 тысяч: какой предмет нужно преподавать

В Украине профессия учителя английского языка является очень востребованной: количество вакансий по ней на кадровых порталах достигает нескольких сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 50 000 грн.

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Так, компания-организатор курсов английского языка предлагает преподавателю зарплату от 15 000 до 52 000 грн. Среди требований:

уровень владения английским – не ниже Advanced;

опыт преподавания взрослым.

Центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

уровень владения английским – Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

Школа разговорного английского языка для взрослых ищет преподавателя английского язіка на зарплату до 50 000 грн. Требования к кандидату:

опыт работы – от 3-х лет;

высшее образование – филолог, переводчик;

уровень английского языка – от В2 и выше.

Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать на работу

Вместе с тем, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах. Так:

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 1,4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 9%, что немногим превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы строительства:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 65%;

нанимать новых – 15%;

проводить увольнения – 19%, что почти в 1,3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине вводят надбавку к зарплате за знание английского языка – 10% к от должностного оклада. Впрочем, не для всех – надбавка предусмотрена для отдельных категорий. В частности, для военнослужащих-контрактников, глав местных госадминистраций и их заместителей, полицейских (средний и высший состав Нацполиции), прокуроров и пр.

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