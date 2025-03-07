Украинским прокурорам и полицейским будут платить увеличенные зарплаты за английский язык: Кабмин утвердил порядок
В Украине вводят надбавку к зарплате за знание английского языка – 10% к от должностного оклада. Впрочем, не для всех – надбавка предусмотрена для отдельных категорий. В частности, для военнослужащих-контрактников, глав местных госадминистраций и их заместителей, полицейских (средний и высший состав Нацполиции), прокуроров и пр.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил:
- соответственный порядок уже утвердил Кабмин;
- для получения надбавки английский язык следует знать на уровне минимум B2 (Upper-Intermediate – продвинутый уровень владения языком, позволяющий уверенно общаться и понимать разговоры на большинство повседневных тем);
- надбавки будут віплачиваться в течение 4-х лет.
"Утвержден Порядок установления надбавки за владение английским языком некоторым категориям лиц, который вступит в силу одновременно со вступлением в силу части шестой ст. 4 ЗУ "О применении английского языка в Украине" и будет действовать четыре года. Документом определено установление надбавки за владение английским языком на уровне не ниже В2 ... в размере 10 процентов должностного оклада", – говорится в сообщении.
Кто будет получать надбавку за знание английского языка
- Военнослужащие-контрактники.
- Главы (заместители) местных государственных администраций.
- Полицейские (средний и высший состав Нацполиции).
- Лица начальствующего состава других правоохранительных органов и служб гражданской защиты.
- Прокуроры.
- Руководители, члены исполнительного органа, члены наблюдательного совета (совета директоров) и другие должностные лица государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству.
- Руководители государственных научных учреждений.
- Руководители заведений высшего образования.
- Работники сферы образования и науки (руководителям учреждений, учреждений, организаций).
Учителям английского языка в Украине готовы платить 40 тысяч и больше
В то же время в Украине серьезно востребованной является профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 40 000 грн.
К примеру, центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:
- уровень владения английским Advanced/Proficiency;
- умение планировать и проводить занятия;
- законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, директор департамента персонала Национального банка Любовь Писана задекларировала в феврале 2025 года заработную плату в размере 1,3 млн грн, а также разовую помощь при выходе на пенсию в размере 2,2 млн грн. В Национальном банке она работала с момента его создания.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!