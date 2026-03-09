Цены на такси могут заметно вырасти: в Bolt и Uklon предупредили украинцев о повышении тарифов

В Украине может вырасти стоимость поездок в такси, если подорожание бензина и дизельного топлива будет длительным и существенным. В сервисах отмечают, что пока конкретные цифры возможного повышения спрогнозировать сложно, ведь конечная цена поездки зависит от многих факторов, в частности спроса, количества водителей и ситуации на дорогах.

Об этом заявили одни из самых популярных сервисов такси в комментарии медиа. В сервисах такси объясняют, что конечная стоимость поездки формируется не только из-за цен на топливо. Основным фактором остается баланс между спросом пассажиров и количеством доступных водителей в определенный момент времени.

В компании Bolt отмечают, что их система ценообразования работает по принципу автоматического анализа рынка в реальном времени. Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик пояснил, что алгоритм прежде всего реагирует на соотношение спроса и предложения в конкретном районе и в определенный момент времени, а не только на внешние экономические факторы.

В то же время в компании признают, что если стоимость топлива продолжит расти и будет оставаться высокой длительное время, это неизбежно скажется на стоимости поездок. В Bolt отмечают, что пока стремительное подорожание бензина не полностью отражается в тарифах, это частично объясняется работой системы динамического ценообразования, которая сглаживает краткосрочные колебания рынка.

Однако если тенденция роста цен на АЗС станет долговременной, сервис может пересмотреть экономическую модель поездок. В компании подчеркивают, что важно сохранять баланс, ведь поездки должны оставаться доступными для пассажиров, но в то же время экономически выгодными для водителей, которые несут основные расходы на топливо, техническое обслуживание автомобилей и другие операционные расходы.

Подобной позиции придерживаются и в украинском сервисе Uklon. Там также признают, что внимательно следят за ситуацией на топливном рынке, но пока не спешат с прогнозами по повышению тарифов. Chief Ride-hailing Officer Uklon Елена Орлова отмечает, что компания анализирует различные источники информации – от прогнозов экспертов до официальных заявлений властей, а также учитывает обратную связь от водителей-партнеров.

По ее словам, пока говорить о конкретных изменениях в ценах для пользователей преждевременно. Кроме стоимости топлива, на финальную сумму поездки в приложении влияет целый ряд других факторов, в частности:

время суток и уровень загруженности дорог;

погодные условия, которые могут затруднять движение;

пиковые нагрузки на транспортную систему;

перебои или сбои в работе общественного транспорта;

дорожные работы или перекрытие улиц.

Именно сочетание этих параметров определяет, растет ли цена поездки в определенный момент. Эксперты отмечают, что длительное подорожание топлива влияет не только на такси, но и на всю сферу перевозок – от доставки товаров до междугородних автобусных маршрутов.

Если тенденция роста цен на АЗС сохранится, перевозчики будут вынуждены адаптировать тарифы, чтобы компенсировать увеличение расходов. В то же время сервисы такси стараются действовать осторожно, чтобы избежать резких скачков цен для пользователей и в то же время не допустить оттока водителей с платформ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинское правительство решило вмешаться в ситуацию на топливном рынке страны. Чтобы урегулировать цены на автомобильное топливо, будет урегулирована отпускная стоимость в сети АЗС "Укрнафта", увеличен импорт и усилен антимонопольный контроль.

