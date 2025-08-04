Украинцам "раздают" по 4500 гривен: кто может получить деньги

Украинцы могут получить от государства помощь в размере 4500 гривен в рамках базовой социальной помощи. Деньги выплачивают малозащищенным слоям населения – одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям, а также детям, чьи родители не платят алименты.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), который администрирует выплату денег. Это экспериментальный проект по предоставлению нового вида социальной помощи для семей с низкими доходами, который запустили 1 июля.

Кто имеет право на выплату

Базовая социальная помощь предназначена для участников некоторых других государственных программ поддержки населения. В частности, получить ее могут семьи, которые на дату обращения уже получают:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям ;

; пособие на детей одиноких матерей ;

; помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях ;

; временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

С 1 октября программу планируют расширить. После этой даты выплату смогут получать и другие лица или семьи, которые нуждаются в государственной поддержке и соответствуют определенным критериям.

Кому выплачивают помощь

Базовую социальную помощь назначают на семью (ее состав фиксируется на дату обращения), но поступает она на банковский счет того ее члена, который подал заявление о назначении выплаты. Это может быть:

муж, жена;

несовершеннолетние дети и временно устроенные в семью дети, которые остались без родительской опеки в возрасте до 18 лет;

дети, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования (помощь выплатят до окончания ими учебных заведений, но не дольше чем до достижения 23 лет) независимо от их места жительства;

неженатые совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы и проживают вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие вместе с ними;

лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;

женщина и мужчина, которые проживают одной семьей и не состоят в браке, но имеют общих детей.

В ПФУ отметили, что одинокие лица также имеют права члена семьи. Зато в состав семьи не включают лиц, которые:

находятся на полном государственном содержании;

находятся в плену государства-агрессора и лишены личной свободы (то есть задержаны или взяты в заложники) органами власти государства-агрессора;

считаются безвестно отсутствующими по решению суда, или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

находятся за границей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев освободили от необходимости создавать отдельные карты под различные типы социальных выплат – благодаря запуску единой Дія.Картки, которую они могут оформить в своем банке. Это должно упростить процессы и начисления, и использования помощи от государства.

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