Украинским беженцам придется платить в разы больше: сколько стоит праздничный стол в Европе

Украинцам рождественский стол в Европе в 2025 году обойдется дороже, чем в Украине, особенно в Германии, где расходы достигают почти 1900 гривен. Самое дешевое празднование среди популярных стран – в Польше (около 1320 гривен), тогда как в Чехии сумма составляет в среднем 1600 гривен.

Об этом говорится в аналитике СМИ на основе данных сайта Numbeo. Праздничный стол за рубежом для многих стал не только вопросом традиций, но и финансовых возможностей, ведь цены на продукты в Европе заметно различаются между странами и часто превышают украинские.

Аналитика цен показывает, что дороже всего рождественская корзина обойдется в Германии, немного дешевле в Чехии, а ближайшими к украинским остаются цены в Польше. По данным статистической службы ЕС, в конце лета 2025 года в странах Евросоюза проживали более 4,3 миллиона украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны. Крупнейшие украинские громады сформировались в:

Германии – более 1,2 млн человек;

– более 1,2 млн человек; Польше – почти 1 млн человек;

– почти 1 млн человек; Чехии – около 386 тыс. человек.

Именно эти страны стали основой для сравнения стоимости праздничной продуктовой корзины. В условный рождественский набор вошли базовые продукты, среди которых хлеб, молоко, яйца, куриное филе или говядина, картофель, лук, помидоры, салат, яблоки, апельсины, бананы, а также алкогольные и безалкогольные напитки. Цены в гривнях посчитаны по среднему курсу 49,25 грн за евро.

Германия оказалась страной с самыми высокими ценами среди тех, где проживает больше всего украинцев. Праздничная продуктовая корзина с куриным филе, овощами, фруктами, хлебом, молоком, яйцами и бутылкой вина обойдется примерно в 38,3 евро – это около 1887 гривен.

Если же на рождественском столе планируется говядина вместо курятины, стоимость возрастает до 45 евро, или более 2200 гривен. Больше всего "съедает" бюджет мясо и овощи, в частности помидоры, цены на которые в Германии одни из самых высоких в Европе.

Польша остается страной с самыми демократичными ценами для украинцев. Праздничный набор продуктов здесь стоит около 27 евро, что составляет примерно 1321 гривню – почти столько же, сколько и в Украине.

Даже с заменой куриного филе на говядину сумма возрастет лишь до 32 евро (около 1600 гривен). Овощи и фрукты здесь относительно дешевые, а мясо хотя и дороже, чем в Украине, но значительно доступнее, чем в Германии.

Цены в Чехии расположились между немецкими и польскими. Стандартная рождественская корзина с курятиной обойдется примерно в 32,5 евро, или 1600 гривен. Если же выбрать говядину, расходы вырастут до 36 евро – почти 1780 гривен. Больше всего здесь придется заплатить за мясо и помидоры, зато цены на молоко, яйца и хлеб остаются относительно умеренными.

Для сравнения, в 2024 году рождественская продуктовая корзина в Германии стоила около 1487 гривен, в Чехии 1078 гривен, а в Польше менее 1000 гривен. В Украине же праздничный стол в прошлом году обходился примерно в 1365 гривен. В 2025 году стоимость рождественского стола в Украине выросла незначительно до 1374 гривен, тогда как в странах ЕС подорожание оказалось более существенным, особенно в Германии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на мясные и молочные продукты могут вырасти на 30% из-за отключения света, работы производителей на генераторах и подорожания кормов. Рост будет постепенным, но он уже влияет на покупательную способность украинцев, особенно пенсионеров и семей с детьми.

