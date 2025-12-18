Цены на популярные продукты в Украине могут вырасти на 30%: какую стоимость ожидать

В Украине цены на мясные и молочные продукты могут вырасти на 30% из-за отключения света, работы производителей на генераторах и подорожания кормов. Рост будет постепенным, но он уже влияет на покупательную способность украинцев, особенно пенсионеров и семей с детьми.

Об этом рассказала доктор экономических наук Юлия Самойлик в комментарии "Суспільному". Эксперты объясняют, что отрасль животноводства является значительно более энергоемкой, чем растениеводство.

Для производства молока необходима работа доильных аппаратов, охлаждающего оборудования и систем хранения. Мясопереработка также зависит от электроэнергии – колбасные цеха, коптильни, холодильники и упаковочные линии не могут работать без стабильного питания.

Из-за регулярных отключений света многие производители вынуждены переходить на генераторы. Это означает дополнительные расходы на топливо, техническое обслуживание и логистику, которые автоматически закладываются в себестоимость продукции. В итоге дорожают сыры, масло, сметана, кисломолочные продукты, а также мясо и колбасные изделия.

Отдельный фактор – производство кормов для животных. Измельчение зерна, приготовление комбикормов и хранение кормовой базы также зависят от электроснабжения. Когда свет исчезает на долгие часы, хозяйства несут дополнительные расходы, что опять же влияет на конечную цену продуктов.

На рынках и в магазинах покупатели уже замечают изменения: часть продукции подорожала на 15-25 гривен, а отдельные позиции еще больше. По словам продавцов, поставщики постепенно пересматривают прайсы, и этот процесс, вероятно, будет продолжаться. Из-за этого меняется и потребительское поведение, ведь украинцы покупают меньшие объемы, чаще отказываются от дорогих сыров и выбирают более доступные виды мяса, в частности курятину.

По словам Самойлик, больнее всего рост цен бьет по пенсионерам и семьям с низкими доходами. Для многих молочные продукты остаются необходимостью, особенно если в семье есть дети, тогда как мясо все чаще становится товаром "по возможности", а не регулярной покупкой.

Специалисты отмечают, что подорожание не будет резким одномоментным скачком, а будет происходить постепенно. Однако при условии длительных отключений электроэнергии и роста затрат производителей цены на мясо и молочную продукцию могут и в дальнейшем расти по всей стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине до конца января 2026 года цены на овощи будут оставаться относительно низкими благодаря достаточному предложению на рынке. В конце зимы и в начале весны ожидается подорожание овощей на 5-10%, а фрукты могут вырасти в цене минимум на 10% уже с января.

