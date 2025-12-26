Украинских беженцев лишат особого статуса в ЕС: когда это произойдет

В Польше уже заявили о том, что особый статус для украинских беженцев закончится уже в марте 2027-го (независимо от сроков окончания войны). При том после окончания войны, вероятно, особый статус для украинских беженцев отменит большинство стран ЕС.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Сейчас на территории ЕС со статусом временной защиты находится около 4,7 млн украинцев. Их количество продолжает расти. Социологи регулярно проводят опросы и пытаются выяснить, какое количество украинцев вернется после войны домой. Очевидно, что рассчитывать на возвращение всех беженцев не приходится.

За несколько лет часть беженцев (а львиная доля – молодые женщины с высшим образованием) уже успели построить карьеру, выучить местный язык и даже устроить свою личную жизнь. Они смогут получить легальный статус пребывания и после окончания временной защиты (март 2027-го).

Кстати, если война закончится раньше (или позже), то решение по длительности временной защиты могут пересмотреть. Сейчас украинцы в странах ЕС имеют право работать, получать образование, получать медицинскую помощь, социальные выплаты. Фактически они пользуются почти такими же правами, как и граждане.

При этом до войны украинцы имели право без дополнительных разрешений находиться на территории ЕС не дольше трех месяцев и с туристической целью. Для того, чтобы работать, необходимо было получить разрешение на работу. И бюрократические процедуры требовали от работодателей значительных усилий для трудоустройства иностранцев.

Если после завершения войны в ЕС примут решение полностью отменить все особые права, которые получили украинские беженцы, и будут стимулировать их возвращение домой, процент тех, кто вернется, будет значительно выше. Однако даже в таком случае законные права на пребывание в странах ЕС (через разрешения на работы, браки с гражданами, обучение и т.д.) получит значительная часть украинцев.

Действие директивы о временной защите ЕС будет завершено в марте 2027 года. Если до этого момента закончится война, часть беженцев будет вынуждена возвращаться домой. Стоит отметить, что в страны ЕС приехали украинцы не только из зоны активных боевых действий или с оккупированных территорий.

Если в начале большой войны прогнозы по возвращению украинцев были крайне положительными, то сейчас все больше экспертов склоняются к мнению, что "хорошим" результатом будет возвращение лишь 30% беженцев.

В анализе Центра миграции и экономики развития ifo говорится: "Даже если Украина не сможет освободить оккупированные территории, надежные гарантии безопасности, перспектива членства в ЕС и институциональные реформы для борьбы с коррупцией в сочетании с положительным экономическим развитием могут поощрить около 30 процентов беженцев к возвращению".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Ее министр-президент Маркус Зедер заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!