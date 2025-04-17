Украинские супермаркеты резко переписали цены на мясо: сколько стоит перед Пасхой

Цены на мясо в Украине значительно выросли из-за праздничного спроса (перед Пасхой), инфляции и уменьшения поголовья Больше всего на полках супермаркетов подорожала свинина – на 42 гривны за килограмм за последний месяц.

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OBOZ.UA исследовал стоимость мясной продукции в магазинах и обратился за комментарием к Денису Марчуку, заместителю председателя Всеукраинского аграрного совета, чтобы разобраться в причинах удорожания.

Украинцы традиционно готовятся к праздничному столу, выходят с поста, и потребление мяса стремительно растет.

По его словам, это касается всех видов мяса, но больше всего – традиционно готовящихся на Пасху: курица, свинина (особенно ошейок для запекания или шашлыка), говядина . Еще одна причина – общая экономическая ситуация.

"Мы должны констатировать, что в Украине увеличивается инфляция. Она является одной из составляющих, которая формирует сегодня не только цены на мясо, но и целую потребительскую корзину украинцев", – отметил агроэксперт.

Ситуацию усугубляет и уменьшение поголовья скота в Украине, которое продолжается уже несколько лет. На фоне высокого спроса производители не всегда успевают оперативно увеличить предложение.

К этому добавляется и еще один фактор – высокая стоимость кормов. Цены на зерновую группу остаются стабильно высокими.

В соцсетях также активно обсуждают влияние вспышки ящура в Венгрии и вируса среди диких кабанов в ЕС. Однако, по словам эксперта, эти факторы не оказали решающего влияния на ценовую ситуацию в Украине. 16 марта по 16 апреля 2025 года выросли следующим образом:

куриное филе: со 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн);

со 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн); свинина (ошейок): с 271,63 грн. до 313,57 грн. (+41,94 грн.);

с 271,63 грн. до 313,57 грн. (+41,94 грн.); говядина (гуляш): с 334,16 грн. до 339,33 грн. (+5,17 грн.);

с 334,16 грн. до 339,33 грн. (+5,17 грн.); куриное бедро: со 172,60 грн до 190,93 грн (+18,33 грн).

Особенно ощутимо подорожала свинина – именно этот продукт наиболее популярен для приготовления запеченных блюд и шашлыка. "За свинину спрос растет больше. Люди готовы заплатить, чтобы приготовить праздничный стол так, как хотят .

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. По данным Минагрополитики, сейчас стоимость десятка составляет средние 57,68, что на 3,17 грн, или на 5,2% ниже, чем 2 недели назад.

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