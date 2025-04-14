В Украине существенно переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. По данным Минагрополитики, ныне стоимость десятка составляет средние 57,68, что на 3,17 грн, или 5,2% ниже, чем 2 недели назад.

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Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили: цены начали снижаться после продолжительного роста.

"После периода роста в феврале-марте за последние две недели зафиксировано снижение цен на 5,2% - с 60,85 до 57,68 грн за десяток нефасованных куриных яиц категории С1. … Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоносители, логистика), а также сезонный спрос", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам главы министерства Николая Сольского, дефицита яиц в Украине нет. В частности, отмечается, производство яиц в марте 2025 года составило 962 млн штук, что "демонстрирует существенный рост" по сравнению с:

январем, когда было произведено 784 млн. штук;

февралем 787 млн штук.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

Согласно же мониторингу OBOZ.UA, 14 апреля крупные сети супермаркетов продают нефасованные куриные яйца в среднем по 5,25 грн/штука (52,5/десяток). Это:

сразу на 1 грн/штука (10 грн/десяток) ниже, чем было в начале месяца;

на 0,59 грн/штука (5,9 грн/десяток) дешевле, чем было в середине марта;

однако на 0,36 грн/штука (3,6 грн/дксяток) дороже, чем было в конце февраля.

В целом же в отдельных сетях такие яйца можно было купить по 4,79-6,2 грн/штука (47,9-62 грн/десяток). В частности:

Auchan – 5,2 грн/шт. (52 грн/десяток);

Novus – 4,79 грн/шт. (47,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6,2 грн/шт. (62 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 4,79 грн/шт. (47,9 грн/десяток, акционная цена).

Яйца продолжат дешеветь

Вместе с тем, в экспертном кругу считают, что после Пасхи, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, цены на яйца в Украине существенно снизятся. Как рассказали в Ukrainian Agribusiness Club, удешевление может составить сразу четверть текущей стоимости продукта.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, цены на белокочанную капусту выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Дело в том, что спрос остается высоким, а фермеры прогнозируют дальнейшее удорожание из-за уменьшения запасов.

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