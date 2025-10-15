В стране ЕС прекратят выплату беженцам из Украины: кого оставят без денег

Власти Латвии прекратят некоторые меры поддержки беженцев из Украины. В частности им больше не будут выплачивать пособия для начала работы и самозанятости – 740 евро.

Как сообщает Delfi, соответствующее решение латвийский Кабинет министров утвердил 14 октября. В МВД страны посчитали такой механизм поддержки трудоустраивающихся украинцев больше неактуальным.

Какой помощи лишат украинцев

Отмечается, что ранее гражданам Украины, которые начинали трудовую деятельность или становились самозанятым лицом в Латвии, обеспечивали одноразовое пособие для начала трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной зарплаты. В 2025 году эта сумма составляла 740 евро до вычета налогов.

По данным Министерства финансов Латвии, по состоянию на июнь 2025 года в трудовых отношениях состояли 9909 украинских беженцев. В целом количество трудоустроенных украинцев и размер их доходов постепенно растут с 2022 года.

Вместе с тем поток новоприбывших граждан Украины сильно ослабел сравнительно с первыми годами войны, а число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку они не подали заявление на продление вида на жительство, значительно увеличилось. Ввиду этого решение отменить меру поддержки объяснили двумя факторами:

достаточно высокой долей украинцев, которые уже участвуют в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью:

наличием других общих механизмов поддержки занятости.

Кроме того, впредь гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований.

Меры поддержки украинцев в Латвии

В 2025 году правительство Латвии выделило на поддержку украинцев 65 млн евро, но в 2026 году эта сумма сократится до 39,7 млн. Среди прочего им обеспечивается:

право на услуги Государственного агентства занятости наравне с гражданами Латвии;

такие же льготы на проезд по субсидируемым региональным маршрутам, как и другие категории льготников;

предоставление финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лицам, застрахованным в Латвии в рамках государственного обязательного страхования;

Соответствующие поправки к закону еще должны быть приняты парламентом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкое правительство ужесточит правила и условия для получения базовой социальной помощи ("бюргергельд"), которую выплачивают в том числе и гражданам Украины со статусом защиты. Теперь получатели, пропускающие визиты в центр занятости, могут потерять выплату частично или полностью.

