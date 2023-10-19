Украинские хакеры взломали базу данных российского Альфа-Банка: детали

Хакерская команда KibOrg в сотрудничестве с хакерами NLB сломала базу данных российского Альфа-Банка. Были получены персональные данные более 30 млн клиентов крупнейшего частного банка страны-террористки России.

База данных содержит информацию о ФИО, дате рождения, номере счета и телефоне клиента, а также других интересных данных. Об этом говорится в сообщении KIBORG.

В качестве подтверждения публикуются данные российского олигарха Михаила Фридмана, его сына Александра Ожельского, а также блогера Артемия Лебедева, музыкантов Тимура Юнусова ("Тимати") и Василия Вакуленко ("Баста").

Ранее сообщалось, что хакеры "Кибер Сопротивления" сломали электронную почту полковника Росгвардии Романа Ершова. Благодаря этому удалось получить новые доказательства участия подразделений российского ОМОНа во вторжении в Украину.

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В частности, спецподразделение из Калужской области РФ, которым руководит Ершов, было задействовано в оккупации Припяти, за участие в агрессивной войне против Украины оккупант получил новое воинское звание. В ЦНС отметили, что россиянин Роман Анатольевич Ершов руководит спецподразделением Росгвардии ОМОН по Калужской области. Он командовал этим подразделением и при вторжении российских войск в Украину с территории Беларуси. На тот момент, в феврале 2022 года, Ершов был подполковником, за участие в полномасштабной агрессии против Украины он получил звание полковника.

OBOZ.UA писал ранее о том, что в России из-за массового сбоя в системе бронирования авиабилетов и регистрации в аэропортах возникли задержки рейсов. Система "лежала" в течение часа, россиянам сбой объяснили атакой хакеров.

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