Украинские беженцы в США оказались под давлением: почему могут покинуть страну уже в этом году

В США украинские беженцы по программе гуманитарной защиты раньше могли жить и работать до двух лет с правом продления, но после изменения политики продление массово остановили. Теперь из-за перегрузки системы рассмотрение затягивается, и многие рискуют оказаться без документов и вынуждены будут уехать.

Об этом говорится в репортаже DW. Украинцы, которые после начала полномасштабной войны переехали в США по программе временной гуманитарной защиты, сегодня оказались перед жестким выбором: остаться без средств к существованию или покинуть страну.

Несмотря на то, что они въехали легально и формально соответствуют требованиям программы, политические изменения и бюрократический коллапс лишили их возможности продлить разрешение на работу и легальное проживание. Программу создала администрация Джо Байдена, чтобы дать украинцам возможность временно жить и работать в США в течение двух лет с правом продления.

Для многих это стало шансом начать жизнь с нуля – найти работу, арендовать жилье, интегрироваться в новое общество. Но после возвращения Дональда Трампа к власти ситуация кардинально изменилась. Его администрация приостановила рассмотрение всех заявок на продление гуманитарного статуса, в том числе и для украинцев, это означало, что те, у кого закончился срок действия документов, теряли и работу, и жилье.

Иммиграционные адвокаты называют ситуацию небезпрецедентной. По словам Ирины Мазур, после отмены приостановления рассмотрения заявлений система оказалась в состоянии перегрузки: за полгода накопились тысячи нерешенных дел, и теперь обработка документов затягивается на месяцы.

Украинцы, которые еще вчера работали и платили налоги, теперь остаются без разрешения на работу, что ставит их перед выбором: жить в США нелегально без доходов или добровольно уехать. В среде мигрантов уже появился термин – "вынужденная самодепортация".

Дополнительный стресс вызвала ситуация в апреле, когда Министерство внутренней безопасности США массово разослало украинцам электронные письма об изменении их статуса и требование покинуть страну в течение семи дней без индивидуального рассмотрения. Хотя позже ведомство назвало это "ошибкой", паника уже распространилась среди беженцев.

В Конгрессе уже зарегистрирован законопроект, который позволил бы украинцам с гуманитарным статусом подавать заявки на грин-карту. Но пока документ находится на рассмотрении, тысячи людей рискуют быть вынужденными уехать задолго до его возможного принятия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) в 2025 году продлил статус временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027-го. Однако в решении Совета ЕС содержалась рекомендация рассмотреть "стратегию выхода из временной защиты" и разработать план возвращения украинцев домой,.

