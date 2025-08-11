ЕС готовит план возвращения украинцев на родину: что известно о сроках и возможных условиях

Европейский Союз (ЕС) в 2025 году продлил статус временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027-го. Однако в решении Совета ЕС содержалась рекомендация рассмотреть "стратегию выхода из временной защиты" и разработать план возвращения украинцев домой, то есть это продление может быть последним.

Решение окончательное? Пока что нет. Однако в релизах Совета ЕС и Еврокомиссии официально отмечалось, что "будут затронуты такие вопросы, как переход на другие легальные статусы, создание условий для постепенного возвращения в Украину". О том, что работа над такими планами уже активно ведется, неоднократно сообщали и европейские медиа. OBOZ.UA выбрал ключевое.

Главное, то нужно знать

После завершения действия временной защиты каждое государство-член ЕС самостоятельно будет решать, на какие формы правового статуса могут перейти украинцы. Например: – национальное долгосрочное проживание; – статус беженца, как для выходцев из любых других стран; – трудовая миграция с соответствующим оформлением.

Общий план ЕС будет содержать цельную стратегию, основная суть которой – предоставить украинцам доступ к полной информации о возможностях и перспективах возвращения.

Механизм не должен заработать раньше весны 2027-го, но это условие может измениться, если в Украине завершаться боевые действия.

Возможные программы возвращения в Украину могут включать покрытие расходов на транспорт и адаптацию, однако суммы и механизмы выплат пока не определены. Финансирование, вероятно, выделят из фондов ЕС.

Тем, кто решит остаться, будут предлагать разрешения на проживание на основании работы, учебы, семейных обстоятельств и тому подобное, а также предоставлять возможность податься на иммиграционные программы по типу Blue Card и Single Permit (они рассчитаны на квалифицированных профессионалов и представителей рабочих специальностей).

"Центры единства" для украинцев в ЕС

Одним из ключевых элементов новой стратегии станут "центры единства" (Unity Hubs), открытие которых уже началось в Германии, Чехии и Польше. Это будут информационно-консультационные пункты, где украинцам будут помогать:

с оформлением документов;

поиском работы;

возвращением домой или легализацией пребывания;

адаптацией к изменениям.

Также для координации работы украинской и европейской сторон планируется обмен данными через Платформу солидарности. Предполагается, что там будут регулярно обновляться данные относительно статусов и новых возможностей для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС уже начали массово сокращать помощь украинским беженцам. Главные причины, которые озвучивают европейские власти, – экономия бюджетных средств и убеждение, что большинство украинцев уже могут обеспечить себя самостоятельно.

