ЕС готовит план возвращения украинцев на родину: что известно о сроках и возможных условиях
Европейский Союз (ЕС) в 2025 году продлил статус временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027-го. Однако в решении Совета ЕС содержалась рекомендация рассмотреть "стратегию выхода из временной защиты" и разработать план возвращения украинцев домой, то есть это продление может быть последним.
Решение окончательное? Пока что нет. Однако в релизах Совета ЕС и Еврокомиссии официально отмечалось, что "будут затронуты такие вопросы, как переход на другие легальные статусы, создание условий для постепенного возвращения в Украину". О том, что работа над такими планами уже активно ведется, неоднократно сообщали и европейские медиа. OBOZ.UA выбрал ключевое.
Главное, то нужно знать
- После завершения действия временной защиты каждое государство-член ЕС самостоятельно будет решать, на какие формы правового статуса могут перейти украинцы. Например:
- – национальное долгосрочное проживание;
- – статус беженца, как для выходцев из любых других стран;
- – трудовая миграция с соответствующим оформлением.
- Общий план ЕС будет содержать цельную стратегию, основная суть которой – предоставить украинцам доступ к полной информации о возможностях и перспективах возвращения.
- Механизм не должен заработать раньше весны 2027-го, но это условие может измениться, если в Украине завершаться боевые действия.
- Возможные программы возвращения в Украину могут включать покрытие расходов на транспорт и адаптацию, однако суммы и механизмы выплат пока не определены. Финансирование, вероятно, выделят из фондов ЕС.
- Тем, кто решит остаться, будут предлагать разрешения на проживание на основании работы, учебы, семейных обстоятельств и тому подобное, а также предоставлять возможность податься на иммиграционные программы по типу Blue Card и Single Permit (они рассчитаны на квалифицированных профессионалов и представителей рабочих специальностей).
"Центры единства" для украинцев в ЕС
Одним из ключевых элементов новой стратегии станут "центры единства" (Unity Hubs), открытие которых уже началось в Германии, Чехии и Польше. Это будут информационно-консультационные пункты, где украинцам будут помогать:
- с оформлением документов;
- поиском работы;
- возвращением домой или легализацией пребывания;
- адаптацией к изменениям.
Также для координации работы украинской и европейской сторон планируется обмен данными через Платформу солидарности. Предполагается, что там будут регулярно обновляться данные относительно статусов и новых возможностей для украинцев.
Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС уже начали массово сокращать помощь украинским беженцам. Главные причины, которые озвучивают европейские власти, – экономия бюджетных средств и убеждение, что большинство украинцев уже могут обеспечить себя самостоятельно.
