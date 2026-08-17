Клиентам крупного госбанка изменили срок действия карт: кого касается

Государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт. В частности, исключения составят карты:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

с остатком средств на счете меньше или равном нулю.

При этом подчеркивается: причин продления срока действия карт две. Это:

военное положение;

стремление банка обеспечить клиентам удобство.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Каким банкам доверяют украинцы

Вместе с тем, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц, по состоянию на 1 июля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 749 трлн грн. Что на 48,6 млрд грн больше, чем было в июне. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 60,22% от общего количества.

Еще 22,16% сделали вклады в частные банки. А 17,52% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине действуют обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, согласно решению НБУ, с 26 июня пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться.

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