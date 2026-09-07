Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные на украинских АЗС заметно подорожал бензин А-95. В понедельник, 7 сентября они продают его в среднем по 82,22 грн/л, что сразу на 22 коп./л выше, чем было в пятницу, 4 числа. В то же время, по мнению аналитиков, в целом в ближайшую неделю (заканчивается 13 сентября) цены на АЗС на бензин и дизель будут оставаться преимущественно неизменными. Однако отдельные сети повысить их, все же, могут.

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Об этом говорится в материале delo.ua. По ожиданиям его авторов, повышать цены на бензин будут сети, которые на прошлой неделе этого не делали.

"Общая динамика в значительной степени была обусловлена активными корректировками в больших сетях... Чаще всего операторы прибавляли 1-2 грн/л", – говорится в сообщении.

В то же время, признали аналитики, сразу ряд факторов "толкают украинский топливный рынок вверх". По их словам, это:

Обострение конфликта между США и Ираном.

Стремительный рост котировок в Европе.

"Европейские страны начинают адаптироваться к жизни без российского топлива... На этой неделе цены на АЗС на бензин и дизель будут оставаться преимущественно неизменными, за исключением отдельных сетей", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит бензин в Украине сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 78,49-85,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены – на АЗС "Свои".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине хотят законодательно разрешить работу мобильных автозаправочных станций в громадах, где российские удары уничтожили все стационарные АЗС или сделали их эксплуатацию опасной. Речь прежде всего о прифронтовых территориях Сумской и Черниговской областей, где уже есть громады без единой уцелевшей стационарной заправки.

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