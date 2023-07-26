Украинцам снова повысят цены на бензин: сколько будет стоить литр и когда подорожание

В Украине цены на бензин могут вырасти дополнительно примерно на 4 грн за литр. Запасы топлива, купленного еще до повышения НДС, иссякли. Теперь АЗС будут вынуждены пересмотреть стоимость бензина. В то время как одна часть экспертов указывает на преждевременное повышение налогов, другие – возмущаются маржою АЗС в размере около 30%. За время полномасштабной войны на каждом литре крупные трейдеры начали зарабатывать примерно в два раза больше. Правда, также сложнее стало договориться о поставках и звести топливо в страну.

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О том, как пересчитают цены на бензин в ближайшие недели и к чему это приведет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Цены на бензин растут и подорожание удержать не удастся

В среднем литр А-95 еще месяц назад (25 июня) стоил в Киевской области 46 грн, говорится в данных статистики ВсеАЗС. А литр дизтоплива стоил 48,45 грн. Сейчас за такое же количество А-95 придется заплатить уже 48,48 грн (+2,48 грн), а за дизтопливо – 50,73 грн (+2,25 грн).

Подорожание продолжится. Причина – возвращения с 1 июля полного размера НДС (20%, до этого действовала льготная ставка в 7%). В течение нескольких недель сети АЗС исчерпывали старые запасы, закупленные еще до подорожания. А теперь вынуждены пересмотреть ценники.

Гендиректор одной из сетей Леонид Косянчук рассказывает OBOZREVATEL: запасы исчерпались и процесс повышения цен уже происходит. "Группа "Приват" уже на 1 грн поднялась, до сегодняшнего дня держались на старых запасах, пересмотра маржи и за счет систем лояльности, но с этим уже покончено. Никто никуда не денется, цены повысят. У нас 98% топлива поступает по импорту, а налоги платятся на границе", – поясняет Косянчук.

По прогнозам Косянчука, в ближайшие одну-две недели стоимость бензина увеличится примерно на 3-4 грн. В результате стоимость А-95 может достичь около 51,5-52,5 грн за литр. Рассчитывать, что цены будут снижаться за счет выгодной внешней конъектуры, считает Косянчук, не стоит.

С таким прогнозом соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин. "Конечно, 60 гривен пока не случится, но 55 вполне таки уже ощущается...Июньское топливо, "доналоговое" уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше, лежит", – уверен Леушкин.

Он также задается вопросом: не рано ли принято решение вернуть налогообложение топлива, которое действовало до начала полномасштабной войны. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее неоднократно заявлял, что решение снизить НДС было ошибочным. Мол, это не вывело рынок из тени, не привело к снижению цен и заработали только трейдеры.

Теперь же трейдеры, пытаясь сохранить свой заработок, отобразят повышенный НДС в ценах на заправках. В результате каждому украинцу придется платить больше за бензин. Со временем вырастут цены и на другие товары и услуги (так как расходы на логистику изменятся).

Кабмин может повлиять на цены, но боится дефицита

Кабинет министров в мае прошлого года отменил регулирование рынка топливо. Тогда этот шаг объясняли необходимостью компенсировать возможный дефицит. Сетям разрешили ввозить с минимальными налогами большое количество топлива и продавать ее по той цене, которую считают рыночной.

Надежда была на конкуренцию: мол, сети будут бороться за клиента и не позволят взвинтить стоимость бензина. В результате же по оценкам аналитиков UPECO наценка сети выросла с около 15% (до полномасштабной войны) до 30%. То есть около 15 грн с каждого литра зарабатывает АЗС. Предположительно, сохранить уровень цен (или как минимум сгладить подорожание) можно было бы за счет сокращение маржи. Но АЗС, разумеется, на это пойдут в последнюю очередь.

Сейчас среди экспертов можно услышать две противоположные точки зрения. Одни считают, что Кабмину пора вмешать в ситуацию на рынке, искусственно ограничить наценку. Кроме того, за синхронным ростом цен также более пристально должен следить и Антимонопольный комитет.

Есть и другая позиция. Мол, если государство снова возьмется регулировать рынок, это приведет к сокращению объемов и дефициту. В прошлом году, когда Украина перестала напрямую закупать топливо в Беларуси и перешла на европейский рынок, дефицит практически произошел. В угоду рынка правительство пошло на значительную уступки.

В прошлом году цены на бензин в Украине выросли примерно на 69%. Однозначно можно утверждать: без чрезвычайных непредвиденных событий такой сценарий в текущем году уже невозможен. Вместе с тем выросла и доля автомобильных перевозок в логистике.

Вместе с подорожанием дизтоплива и бензина пропорционально растут и цены на перевозки. Вместе с тем увеличивается и общий уровень инфляции. В июне 2022-го, как говорится в инфляционном отчете Нацбанка, уровень роста цен значительно замедлился.

В июле же, вероятнее всего, на рост цен повлияет ситуация с подорожанием бензина, что ускорит индекс роста цен.